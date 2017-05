Rheinfelden Monika Garcia bereitet anderen Bewohnern des Bürgerheims gerne Freude

Helfer im Bürgerheim (4): Monika Garcia hilft gerne überall mit und fühlt sich überall willkommen.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Monika Garcia.

Wie genau sie als ehrenamtliche Helferin im Bürgerheim gelandet ist, weiß Garcia gar nicht mehr genau, nur dass ihre Helfertätigkeit irgendwann vor etwa zehn Jahren begonnen hat. „Das war, als ich pensioniert wurde“, erinnert sich die heute 68-Jährige. Anfangs half sie einfach dort, wo eben jemand gebraucht wurde. Sie ging mit Bewohnern spazieren, spielte mit ihnen Spiele, half beim Gedächtnistraining oder beim Montagschörle aus. Kaffeetrinken und Reden oder einfach nur Zuhören waren ebenso gefragt. Manchmal wurde sie gebeten, Kleidung für Bewohner zu kaufen, die keine Angehörigen haben, oder deren Verwandte weit weg wohnten. Später besorgte sie Leckereien, die im Heimalltag nicht, oder nur selten zu bekommen sind. Dem einen stand der Sinn nach Erdbeeren, dem anderen nach Feinkost. „Manche Lebensmittel musste ich richtig suchen“, gesteht Garcia. Nach und nach erledigte sie immer mehr Einkäufe für immer die gleichen zwei Seniorinnen und schließlich besuchte sie die beiden regelmäßig jeden Montag. „Irgendwie hat sich das einfach so ergeben“, sagt Garcia.

Mit einer der beiden Damen verband Garcia schon eine besondere Gegebenheit: Erst heirateten sie beide im selben Standesamt, am gleichen Tag, direkt nacheinander, dann fanden sich beide im selben Bus in die Flitterwochen wieder. Durch diesen gemeinsamen privaten Hintergrund war gleich eine gewisse Vertrautheit vorhanden, die sie in gemeinsamen Spaziergängen, Friedhofsbesuchen und ausgedehnten Gesprächen vertieften. So sehr, dass Garcia sie sogar bis in den Tod begleitete, wie sie es ihr versprochen hatte. „Sie schien so beruhigt, dass ich da bin“, erinnert sich Garcia an den bewegenden Moment des Abschieds. Seit inzwischen beide Seniorinnen, die Garcia betreute, verstorben sind, ist die ehemalige Mitarbeiterin der Städtischen Wohnbau wieder dazu übergegangen, einfach zu helfen, wo Hände gebraucht werden. Direkt eine neue Einzelbetreuung zu übernehmen schafft sie nicht, dafür war die Bindung zu den beiden Bewohnerinnen einfach zu tief, trotzdem kommt sie gerne ins Haus.

„Montag ist mein Bürgerheimtag“, erklärt sie, „da gehe ich einfach hin und schaue, was auf mich zukommt.“ Und da sie viele Bewohner kennen, scheut sich auch niemand, sie um Hilfe zu bitten. Im Berufsleben war sie vor allem mit Beschwerden, Mieterstreitigkeiten und Streitschlichtung betraut, deshalb kommt Garcia auch mit heikleren Umständen gut klar. Zum Beispiel erinnert sie sich an eine Situation, in der eine Seniorin sie bat, gemeinsam den Bruder im nahegelegenen „Haus am Park“ zu besuchen. Dort landeten die Beiden allerdings versehentlich im falschen Zimmer und der dortige Bewohner fühlte sich belästigt und wollte die Polizei rufen. Heute kann sie über die Situation lachen, auch weil sie den Bruder schlussendlich doch fanden und ihre Begleitung sich riesig über das Wiedersehen freute.

Für Garcia ist es das Schönste, jemand anderem eine Freude zu machen. „Zum Dank, weil es mir so gut geht“, antwortet sie auf die Frage nach dem Warum. „Ich gebe mir Mühe, ein guter, katholischer Christ zu sein, aber es macht mir selbst auch eine große Freude. Ich gehe gerne ins Bürgerheim und fühle mich dort immer willkommen.“

Weitere Infos zum Ehrenamt unter