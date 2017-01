Anlässlich des Jubiläums der Meisler Mohre zeigt das Dinkelbergmuseum Exponate aus einem halben Jahrhundert Fasnacht.

Die Fasnacht kann beginnen. Sehenswert und interessant war am Sonntag die Vernissage „50 Johr Mohre-Clique Minseln“. Der kleine Raum des Dinkelbergmuseums im Rathaus war proppenvoll – und zwar mit „Mohre“ und vielen Gästen. „Es ist überwältigend, alle in diesem Raum sind in Grau/Rot gekleidet, auf die Narren ist Verlass“, freut sich Ortsvorsteherin Eveline Klein, die die Vorsitzende des Dinkelbergmuseums ist. Sie findet die närrische Exposition sehr gut und gestand: „Eine Ausstellung, mit der ich überhaupt keine Arbeit habe. Ich übergab lediglich den Schlüssel.“

Edgar Baumgartner, der an der Spitze der Meisler Mohre steht, ließ in spannender Kurzform die Geschichte der Fasnachtsclique, die am 3. November 1967 im Gasthaus Krone aus der Taufe gehoben wurde, Revue passieren. Bilder und vieles mehr aus einem halben Jahrhundert Fasnacht und Brauchtum – eine Ausstellung, die Elke Immig fein säuberlich konzipiert hat. Es gibt Masken zu sehen, Kostüme, prall voll gefüllte Fotoalben, Zeitungsausschnitte, Gruppenbilder, Schnitzelbänke, Prologe – alle Beiträge setzen sich ausschließlich mit den Aktivitäten der Meisler Mohre auseinander, und zwar von der Gründung bis heute. Die Ausstellung spricht für sich und für das Dinkelbergdorf. Eine Schau, die im ganzen Raum leuchtet, denn fast alle Ausstellungsgegenstände sind eben in Grau/Rot, das sind die Farben der Jubiläumsclique. Aufmerksame Beobachtungsgabe lassen die Bilder, Masken und Häs fast lebendig werden. Eine sehenswerte Ausstellung, die bis zum Ende der fünften Jahreszeit zu besuchen ist.

50 Jahre „Mohre“ feiert die Clique selbstverständlich auch und zwar am Samstag 21. Januar, mit einem halben Tag und einer ganzen Nacht. Die Meisler Mohre, zusammen mit den Letschte Buure, Frosche und Schlösslihexen bauen vor der Alban-Spitz-Halle ein Narrendorf auf. Am Samstagnachmittag wird das Narrendorf mit dem Stellen des Narrenbaums zum Leben erweckt, von dann an wird auch in der Halle gefeiert. Höhepunkt ist der Nachtumzug durch Minseln, zu dem viele befreundete Cliquen erwartet werden.

„50 Johr Mohre-Clique Minseln“ ist ab den Sonntagen, 22. Januar, 5. und 19. Februar und 5. März, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.