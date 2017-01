Rheinfelden Modestudentin über Rheinfelden: "Der Stil hier ist nicht ausgeflippt"

Interview mit Julia Novozilov, die für ihr Studium einen fiktiven Herrenausstatter in Rheinfelden eröffnen sollte.

Frau Novozilov, wie kamen Sie dazu, ausgerechnet in Rheinfelden ein fiktives Modegeschäft zu eröffnen?

Ehrlich gesagt – wir haben uns Rheinfelden nicht ausgesucht. Der Dozent hat jeder Gruppe, insgesamt sind wir vier, eine Stadt zugewiesen, und wir haben Rheinfelden bekommen.

Nach welchen Gesichtspunkten hat der Dozent die Städte denn ausgewählt?

Die Dozenten überlegen sich jedes Jahr etwas anderes, die Städte müssen aber etwa gleiche Bedingungen aufweisen. Neben Rheinfelden fiel die Wahl noch auf Konstanz und Radolfzell. Also alles Städte, die am Wasser und in Grenznähe liegen.

Und – wie fiel Ihre erste Reaktion auf Rheinfelden aus?

Zunächst dachten wir, dass Rheinfelden auch am Bodensee liegt. Als wir beschlossen haben, uns die Stadt mal anzuschauen und das Ziel ins Navi eingegeben haben, waren wir ziemlich erstaunt. Wir sind dann über den Feldberg gefahren – eine ziemlich abgefahrene Strecke (lacht). Und: Die Parkplatzsuche war schwierig.

Das ist interessant, denn an der Parkplatzsituation scheiden sich in der Stadt die Geister. Was fiel Ihnen noch ins Auge?

Unser erster Eindruck war leider nicht so toll, was aber auch am Wetter lag. Es hat geregnet, es war wenig los auf den Straßen. Von einem Café aus haben wir die Menschen beobachtet, um uns ein Bild von der Mode zu machen.

Wie schaut der typische Rheinfelder aus?

(lacht) Das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Aber der Stil ist auf jeden Fall eher casual und nicht ausgeflippt. Ein Blick auf die Geschäfte hat vor allen Dingen eines gezeigt: Für den Herren gibt es wenig Auswahl.

Diese Lücke sollten Sie ja auf dem Papier füllen. War das von der Hochschule vorgegeben?

Nein, aber von meinem Arbeitgeber. Ich arbeite in einer Herrenmodeabteilung und spezialisiere mich während meines Studiums darauf.

Für Ihre Abschlussarbeit mussten Sie ein fertiges Konzept für einen Herrenausstatter in Rheinfelden vorlegen. Wie sind Sie konkret vorgegangen?

Wir wollten eigentlich einen eher hochpreisigen Laden entwerfen, natürlich auch wegen der Nähe zur Schweiz.

Im wahren Leben hätten Sie sich da bei den Rheinfeldern keine Freunde gemacht.

Diese Rückmeldung haben wir auch bekommen. Da unsere Straßenumfrage wegen des Wetters buchstäblich ins Wasser fiel, habe ich mich an eine lokale Facebookgruppe gewandt und gefragt, was sich die Rheinfelder wünschen würden. Und da kam eben zur Sprache, dass viele Geschäfte als zu teuer angesehen werden. Also haben wir das Sortiment geändert.

Wie genau?

Wir richten uns eher an Männer ab dem mittleren Alter, die junge Zielgruppe wird bereits über H&M bedient. Da in Rheinfelden ein Vollsortimentanbieter fehlt, wird’s bei uns von Unterwäsche über Socken bis hin zu Hosen, Hemden und Pullover alles geben. Preislich liegen wir zum Beispiel bei 80 Euro für eine Jeans.

Vollsortiment für Herren – klingt nicht gerade flippig.

Nein, sondern realistisch und bodenständig. Natürlich hat man als Textilmanagementstudent mit Faible für Mode viele kreative Einfälle. Aber wir fanden, dass Rheinfelden keine verrückte Boutique braucht, sondern zunächst mal ein sichtbarer Mangel behoben werden muss. Ich denke, dass unser Dozent diese Zielrichtung nachvollziehbar und gut finden wird.

Sie mussten sich nicht nur ein Sortiment ausdenken, sondern auch einen Standort wählen. Wo läge denn das Modegeschäft?

Zunächst dachten wir gar nicht so sehr ans Zentrum, sondern wollten ins Industriegebiet. Unsere Recherche hat aber ergeben, dass die Stadt diese Branche nicht im Außenbereich haben will. Also haben wir uns den besten Platz in der Innenstadt ausgesucht.

Und der wäre?

Direkt am Friedrichplatz, dort, wo jetzt die Cecil-Filiale ist.

Zur Person

Julia Novozilov ist 20 Jahre alt und absolviert ein duales Studium im Bereich Textilmanagement an der Fachhochschule Nagold mit Schwerpunkt Herrenbekleidung. Ursprünglich kommt sie aus Heilbronn.