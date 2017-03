Rheinfelden Mitglieder des Fördervereins stehen treu zum Kreiskrankenhaus

Den Förderverein wird es geben, solange es das Rheinfelder Krankenhaus gibt, ist Vorsitzender Hans Rudolf Henche überzeugt.

Am 12. April hat das Warten ein Ende: Dann entscheidet der Kreistag, wo das neue Zentralklinikum gebaut wird. Derzeit spricht vieles dafür, dass die Wahl auf den Standort im Entenbad fällt. Davon geht auch der Vorsitzende des Fördervereins Kreiskrankenhaus Rheinfelden, Hans Rudolf Henche, aus, wie er am Mittwochabend bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich machte. Zugleich gab er aber ein Versprechen: Den Förderverein wird es geben, solange es das Rheinfelder Krankenhaus gibt. Und das werde noch eine ganze Weile sein, ist sich Henche sicher.

„Wir kümmern uns um das Krankenhaus, bis das neue Zentralklinikum steht, egal, wo es stehen wird“, sagte Hans Rudolf Henche. Er machte jedoch keinen Hehl daraus, dass er die Chancen für den Standort Herten gering einschätzt. Es sei praktisch beschlossene Sache, dass das Zentralklinikum ins Entenbad komme. „Die Rheinfelder Bevölkerung sollte aber so lange zu ihrem Krankenhaus stehen, wie es besteht“, sagte Henche. Er bedauere daher, dass bereits resignierte Mitglieder aus dem Förderverein ausgetreten seien. Von einst etwa 700 Mitgliedern seien derzeit noch rund 650 übrig, einige Austritte seien aber auch auf Todesfälle zurückzuführen.

Der Förderverein wurde im Dezember 1999 gegründet und unterstützt das Kreiskrankenhaus seither finanziell und ideell. Auch im vergangenen Jahr setzte sich der Verein für die Mitarbeiter und Patienten ein, schaffte etwa Ventilatoren für Büros an, mehrere Defibrillatoren und Übungspuppen sowie ein Mobilisationsgerät für Patienten, die im Rollstuhl sitzen. Für die Tages- und Wochenklinik organisierte er eine neue Küchenzeile, da die alte beschädigt war.

Zu Beginn der Diskussion um die Zukunft der Krankenhäuser im Kreis Lörrach hatte sich der Verein für eine Lösung ausgesprochen, bei der die Kliniken in Lörrach und in Rheinfelden erhalten bleiben sollten. Als dies abgelehnt wurde und die Entscheidung für ein zentrales Klinikum gefällt wurde, setzte sich der Förderverein zunächst dafür ein, das neue Klinikum am Standort des jetzigen Kreiskrankenhauses am Vogelsang anzusiedeln. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hatte sich damals aber für den Standort in Herten ausgesprochen, woraufhin sich der Förderverein dieser Variante anschloss und sich seither dafür einsetzt.

Während Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Mittwoch noch einmal ausführlich über die Vor- und Nachteile des Standorts und das umstrittene Bewerbungsverfahren sprach, legte auch Henche kurz seine Position dar. So sei das Grundstück in Herten seiner Meinung nach ohne große Probleme bebaubar, da es bereits erschlossen sei und keine Altlasten trage. Wenn man die Sicht des Kreises Lörrach verlasse, könne man die Lage auch als zentral bezeichnen. Außerdem sei das Grundstück gut erreichbar, die Zufahrtsstraßen seien nicht so überlastet, wie das bei den anderen Standorten der Fall sei.

Auch stimmte Henche einem Argument zu, das der Stadtrat Wilhelm Hundorf (SPD) eingebracht hatte. Hundorf hatte gefragt, ob bei dem zentralen Klinikum, das derzeit für den Kreis Waldshut diskutiert wird, eine Kinderklinik geplant sei, wovon Henche nicht ausgeht. Sollte das Zentralklinikum für den Kreis Lörrach, in dem eine Kinderklinik angesiedelt sein wird, in Rheinfelden gebaut werden, läge die Kinderklinik in der Mitte der Landkreise Waldshut und Lörrach. Da das nächste Kinderkrankenhaus in Singen ist, sei das durchaus ein gutes Argument, findet Henche.

Doch egal, wo das Zentralklinikum letztendlich hinkommt, sicher ist, dass das Kreiskrankenhaus Rheinfelden in seiner jetzigen Form nicht bestehen bleibt. Intern habe man im Förderverein beschlossen, dass „etwas Schönes daraus“ entstehen solle, so Henche. Es sei durchaus möglich, dass es eine Art Ärztezentrum, mit mehreren Hausärzten, werden könnte. Fakt sei aber, dass das Krankenhaus die nächsten zehn bis 20 Jahre erhalten bleibe, so lange eben, bis das Zentralklinikum steht. Was danach aus dem Förderverein wird, dazu kann und möchte Hans Rudolf Henche keine Prognose abgeben.