Rheinfelden Mitfahrerbänke werden auf die lange Bank geschoben

Die Finanzierung der Mitfahrerbänke ist noch nicht gesichert. Deswegen lässt die Realisierung des Klimaprojekts auf sich warten.

Sie soll ein pragmatisches Angebot sein, damit der Individualverkehr nicht zunimmt und das Klima profitiert: die Mitfahrbank. Im Ideenwettbewerb 2016 der Stadt kam der ausgezeichnete Vorschlag. Die Mitfahrbank in den Ortsteilen und im Stadtgebiet allerdings lässt auf sich warten. Obwohl es kommunalpolitische Zustimmung gibt, befindet sich die Umsetzung des von Klimamanagerin Erika Höcker betreuten Projekts noch im bürokratischen Abstimmungsprozess der Verwaltung. Ob die Bänke bis Jahresende stehen, hängt auch davon ab, ob Fördermittel fließen.

Schritt für Schritt erfolgt die Entwicklung des Modells. Im Prinzip sind die Standorte für die Mitfahrbänke geklärt, zumindest in den Ortsteilen, meint Höcker auf Anfrage. In der Kernstadt allerdings werden noch Absprachen mit dem Tiefbauamt geführt, Gebäudemanagement und Ordnungsamt sind in die Umsetzungsprozesse ebenfalls eingeschaltet. Rund 40 000 Euro wird die Umsetzung des Vorschlags aus dem ersten Wettbewerb zum Klimaschutz kosten, der auf Helga Ney-Wildenhahn zurückgeht. Sie hat vor einem Jahr den mit 300 Euro dotierten Vorschlag gemacht für das Modell „Rheinfelden fährt mit“. Im Allgäu hat sie gesehen, dass das in einigen Dörfern gut funktioniert.

Bis die Mitfahrbank in der Großen Kreisstadt kommt, dauert es aber noch. Die Rheinfelder Bänke sind noch nicht in Auftrag, auch die dazugehörigen Schilder aus Metall, auf denen das zentrale Fahrtziel stehen wird, fehlen noch. Die Ergotherapeutin hat, wie sie auf Anfrage erklärt, sich von der Überlegung leiten lassen, dass die Mitfahrbank mehrere Funktionen erfüllt. „Mir ist wichtig, Teilhabe zu ermöglichen auch für Menschen, die kein Auto haben.“ Aber hinter dem Vorschlag stehe auch, dass sich mit diesem Angebot der Verkehr reduzieren lasse und ein Beitrag zu einer sich verändernden Gesellschaft geleistet wird. Helga Ney-Wildenhahn hat im Kontakt mit Erika Höcker verfolgt, wie es mit der Umsetzung vorwärts geht und meint nun mit Blick in die weitere Zukunft: „Ich bin gespannt auf die Resonanz.“

Viele Vorschriften gilt es bei der Realisierung zu beachten. So dürfen die Bänke für Mitfahrer nicht an Bus-Haltestellen aufgestellt werden, sondern müssen einen eigenen Standort erhalten, obwohl sie gerade in den Ortsteilen die Lücke im Fahrplan der Busse füllen sollen. Der Standort soll aber auch zentral und gut erreichbar liegen, aber dort haltende Autos dürfen den Verkehr nicht behindern. Ein anspruchsvolles Anforderungsprofil ist somit zu erfüllen.

Herten bekommt zwei Bänke

Zumindest die meisten Standorte stehen jetzt fest. Herten wird sogar zwei Mitfahrbänke erhalten, einen im Bereich des Bahnhofs und und einen am Rathaus, in Minseln kommt sie in Nähe der Alban-Spitz-Halle und auch für Nordschwaben, Riedmatt, Beuggen und Adelhausen spricht Höcker von klaren Verhältnissen. Schwieriger gestaltet es sich neun Lösungen fürs Kernstadtgebiet zu finden und im Bereich der Friedrichstraße wegen des Anhaltens. Vermutlich wird es an der Mauer hinter dem Rathaus eine Mitfahrbank geben in Nähe zum Pfarrhaus und bei der St. Josefskirche soll sich eine Einbuchtung eigenen. Auch im VHS-Bereich an der Hardtstraße wird ein Standort gesucht, damit sich zum Beispiel Kursteilnehmer dort organisieren können für die Fahrten.

So funktioniert die Bank

„Man geht hin und setzt sich“, erklärt Erika Höcker das Modell. Damit jeder weiß, wo es lang geht, werden Klappschilder aus Metall dort befestigt, die den Fahrtwunsch anzeigen: Darauf steht dann Innenstadt, Herten oder Degerfelden. Liegt der Zielort auf der Route eines Autofahrers, der die Bank passiert, hält er an und der Mitfahrer steigt ein. Das ganze Projekt beruht auf Freiwilligkeit und ist für den Mitfahrer kostenlos. Die Klimamanagerin betrachtet es als ein Beispiel von „Nachbarschaftshilfe“. Auch andere Kommunen freunden sich mit dem Prinzip an, denn Bürger in den Ortsteilen müssen trotz Linienverkehr oft lange auch einen Bus warten. So hat die Stadt Müllheim sich bei Höcker erkundigt, wie die Mitfahrbank funktioniert, um sie auch im Markgräflerland einzuführen. Erika Höcker hat zur Finanzierung eine Förderskizze eingereicht für das Bundesprogramm „Kurze Wege im Klimaschutz“ und hofft, „dass es durchkommt“ beim Bundesministerium für Umwelt und Bauen. Falls nicht, müssen die Mittel vom Gemeinderat bewilligt werden, dann dauert es auf jeden Fall bis 2018.