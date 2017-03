Rheinfelden Mitarbeiter von Evonik lassen bunte Ballons gegen Rassismus steigen

Um ein Zeichen gegen Rassismus und für die Vielfalt zu setzen, versammelten sich zum Ende der internationalen Wochen gegen Rassismus rund 80 Mitarbeiter von Evonik in Rheinfelden und ließen nahe des Werksgeländes 40 Ballons in 25 verschiedenen Farben steigen.

Evonik beschäftigt am Standort Rheinfelden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 25 unterschiedlichen Nationalitäten. Um ein Zeichen gegen Rassismus und für die Vielfalt zu setzen, versammelten sich zum Ende der internationalen Wochen gegen Rassismus, 13. bis 26. März, rund 80 Mitarbeiter und ließen nahe des Werksgeländes 40 Ballons in 25 verschiedenen Farben steigen.

Organisiert wurde die Aktion, die zeitgleich an mehreren Evonik-Standorten stattfand, vom Betriebsrat und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. „Wir sind davon überzeugt, dass Kollegen mit anderer Staatsangehörigkeit oder mit Migrationshintergrund uns mit sprachlichen und kulturellen Kompetenzen bereichern und uns somit einen Wettbewerbsvorteil in dieser globalisierten Welt verschaffen“, schreibt Betriebsratsvorsitzende Martina Reisch in einer Pressemitteilung. „Unsere Unternehmenskultur wollen wir offen und wertschätzend gestalten – für alle, ungeachtet ihrer Muttersprache, Hautfarbe oder Religion.“