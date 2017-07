Rheinfelden Mit großem Eifer zur mittleren Reife: Abschluss an der Abendrealschule

Die Absolventen der Abendrealschule an der Volkshochschule bringen es auf einen Notendurchschnitt von 2,5.

„Sie haben die Vorteile des zweiten Bildungsweges kennen- und schätzen gelernt und sehen die Schule jetzt mit anderen Augen“, rief Wolfgang Mülhaupt, Rektor der Abendrealschule, den Absolventen zu. Bei einer kleinen Feierstunde in der Cafeteria der VHS überreichte er elf Mal das Zeugnis der mittleren Reife. Nur ein Schüler hat die Prüfung nicht geschafft, will es aber im nächsten Jahr erneut versuchen.

Bei einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,5 sprach der Schulleiter von einem guten Ergebnis, dem zweitbesten in seiner Amtszeit seit 2012. Ein Schüler schrammte mit einem Notendurchschnitt von 1,5 nur denkbar knapp an einem Preis vorbei, erhielt für seine Leistungen aber ein Lob.

„Zwei Jahre lang war es allerdings kein Zuckerschlecken“, machte Mülhaupt deutlich. An vier Abenden in der Woche mussten die Absolventen die Schulbank drücken und in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch, NWA (Biologie, Chemie, Physik) sowie EWG (Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde) reichlich Stoff pauken. Aber am Ende habe sich die Mühe gelohnt. „Jetzt ist der nächste Schritt zu Ausbildung, Fachhochschulreife oder Abitur möglich“, so Mülhaupt.

„Auf alle Fälle muss man das Durchhaltevermögen der Absolventen loben, denn der gesamte Lebensablauf muss in diesen zwei Jahren auf die Abendrealschule ausgerichtet werden“, hob der Rektor hervor, besonders für diejenigen, die im Prüfungsjahr voll im Berufsleben standen. So könne jeder stolz auf das Erreichte sein.