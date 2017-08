Rheinfelden Mit einem guten Plan und dem E-Bike über den Dinkelberg

Die beteiligten Gemeinden haben in Adelhausen eine neue E-Bike-Karte für den Dinkelberg und das Kleine Wiesental vorgestellt.

„E-Bike wird salonfähig“, zeigt sich die Ressortleiterin für Stadtmarketing und Tourismus Rheinfelden überzeugt. Gabriele Zissel stellte mit Kollegin Corinna Steinkopf und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Kleines Wiesental, Daniela Dürr, Lena Dießlin aus der Stadt Schopfheim sowie Brigitte Stern von Tourismus Lörrach die frisch gedruckte Landkarte „E-Bike-Touren Dinkelberg & Kleines Wiesental“ am Rastplatz „Kreuzeiche“ bei Ottwangen vor. Das ist die Nahtstelle, wo es vom Dinkelberg ins kleine Wiesental geht.

Nicht nur die Tourismus-Fachfrauen sind mit dem E-Bike auf den Dinkelberg gekommen, auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt trat von Rheinfelden über Minseln, Adelhausen und Ottwangen bis zur Kreuzeiche elf Kilometer in die Pedale. Dabei betonte er entspannt: „Kaiserwetter, also die ideale Voraussetzung für ein wunderbares Projekt.“

Dinkelberg und Kleines Wiesental eignen sich hervorragend zum Radfahren mit moderaten Auf- und Abstiegen. Beide Landstriche sind nun vollständig in das E-Bike-Konzept des Naturparks Südschwarzwald eingebunden und in einer Website www.ebike-schwarzwald.de integriert. Das Projekt entwickelte sich in zwei Etappen seit Anfang 2015. Mitgewirkt haben die Städte Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim, Wehr, Grenzach-Wyhlen und Kleines Wiesental. Unterstützt wurde das Projekt von der Deutschen Sporthochschule Köln, die das E-Bike-Konzept für den Naturpark Südschwarzwald betreut. Der Naturpark Südschwarzwald hat die E-Bike-Touren und ihre Umsetzung in Karte und Online-Portale mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union.

„Eine phantastische Karte mit Touren, welche die Vielfalt unserer Landschaft zeigen“, geriet OB Klaus Eberhardt ins Schwärmen. Er weiß aus eigener Anschauung, dass es wunderbare Wege abseits der Straßen sind und so hervorragend die Orte vernetzt werden. Der Oberbürgermeister sagte allen Beteiligten an der E-Bike-Touren-Karte dank. Eberhardt ist der Ansicht, dass es wichtig ist, auch in anderen Radwegenetzen, entlang der Kreis- und Landstraße, weiterzukommen. Er erklärte, dass der Abschnitt von Adelhausen nach Maulburg als Landstraße nicht in der Planung des Landes enthalten sei.

Aus diesem Grunde werden die Stadt Rheinfelden und die Gemeinde Maulburg in Vorleistung gehen, sie schließen einen Vertrag mit dem Regierungspräsidium Freiburg ab. „Wir möchten Fahrradfahren fördern“, betonte Eberhardt. Gabriele Zissel bestätigte: „Radfahren ist in.“ So vermietet Tourismus Rheinfelden derzeit vier E-Bikes, eines davon steht in Eichsel.

In der neuen E-Bike-Touren-Karte sind sieben Touren auf dem Dinkelberg und im Kleinen Wiesental ausgearbeitet. Die Strecken sind unterschiedlich schwierig und laden dazu ein, die schöne Gegend kennen zu lernen. Die Streckenlängen von 35 bis 68 Kilometer sind mit dem E-Bike und auch für untrainierte Fahrer gut zu meistern und sportlich ambitionierte Radfahrer sollen auch weiterhin ihre Touren- und Mountainbikes benützen. Für gemischte Gruppen sind die Touren gut fahrbar. Die Routen verlaufen vor allem auf dem neu ausgeschilderten Radwegenetz in den Landkreisen Lörrach und Waldshut. Auf eine gesonderte Ausschilderung wurde verzichtet. Mit der gedruckten Übersichtskarte und den detaillierten Angaben in den Online-Tourenportalen lassen sich die Rundtouren gut fahren.

Parallel dazu hat Corinna Steinkopf ein Sommerquiz „Schnitzeljagd auf dem Dinkelberg – Sei dabei“ auf die Beine gestellt. Zu gewinnen gibt es ein E-Bike-Wochenende für zwei Personen im Wert von 60 Euro. Teilnehmerformulare gibt es auf www.tourismus-rheinfelden.de oder in den Tourismus-Info. Die Karte mit den E-Bike-Touren ist in den Tourist-Informationen Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Schopfheim, Lörrach und Wehr sowie auf den meisten Gemeinde- und Ortsverwaltungen auf dem Dinkelberg und im Kleinen Wiesental erhältlich.

E-Bikes zum Mieten

E-Bike-Verleihstellen gibt es in Rheinfelden: Tourist-Information www.tourismus-rheinfelden.de und E-Bike-Store Motoland Albrecht www.motoland.de; Grenzach-Wyhlen: Christians Sportshop www.christians-sportshop.de; Lörrach: Velostation www.velostation-loerrach.de; Wehr: Radsport Büche www.bueche-radsport.de