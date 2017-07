Rheinfelden Mit diesem Programm kommt in den Sommerferien keine Langeweile auf

Mit diesem Programm kommt in den Sommerferien keine Langeweile auf

Für alle daheimgebliebenen Kinder und Jugendliche haben sich die Stadt, Vereine und andere Institutionen ein abwechslungsreiches Programm in den Sommerferien ausgedacht.

Awo lädt nach Herten: In der ersten und zweiten Sommerferienwoche bietet die Awo in Herten wieder eine Ferienbetreuung für Grundschüler an. In der ersten Woche wird unter dem Motto „Mosaik-Gestaltung“ an der Scheffelschule in Herten gebastelt, erkundet und gespielt. In der zweiten Woche können Kinder unter dem Motto „Holz“ den Rohstoff unter die Lupe nehmen. Das Angebot geht jeweils von 7.30 bis 14 Uhr und richtet sich auch an Kinder aus Nachbargemeinden, teilt die Awo mit. Die Kosten für die Betreuung bis 14 Uhr belaufen sich auf insgesamt 95 Euro. Dazu kommen pro Tag 3,80 Euro für das warme Mittagessen.

Stadt und Vereine: Das Sommerferienprogramm der Stadt ist online einsehbar und buchbar. Die Programmhefte liegen auch in den Schulen aus, im Bürgerbüro, im Sozialen Kompetenzzentrum, bei der Sparkasse und den Ortsverwaltungen. 30 Vereine, Initiativen und Einrichtungen bieten gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden 111 Angebote für Kinder von vier bis 16 Jahren und älter an. Das Spektrum der Kurse umfasst Tages- oder Mehrtagesangebote aus allen Bereichen. Seien es EDV-Kurse, Ausflüge, kreative Aktionen oder sportliche Unternehmungen wie Bogenschießen, Rudern, Klettern oder Ausflüge mit der Kutsche. Neu im Programm sind ein neuseeländisches Bewegungsangebot, Führungen zum Thema „Strom aus Wasserkraft“, eine Musik-Rallye und ein Pfadfinderlager. Mit dabei ist wieder der Spielbus.

Spaß im Sportcamp: Die Sommerferien rücken näher. Auch in Rheinfelden werden wieder Sportcamps angeboten. In den Camps können Kinder zwischen vier und zwölf Jahren ein breites Angebot an Sportarten kennenlernen und ausprobieren. Ob Ballsport, Leichtathletik, Turnen oder Geschicklichkeit, für jeden wird etwas dabei sein. Essen und Trinken sind inklusive. Die meisten der sechs Sportcamps sind bereits sehr gut besetzt, vor allem in der ersten und der letzten Ferienwoche. Es gibt aber in fast allen Wochen noch einige freie Plätze, für die man sich bis zu einer Woche vor Beginn anmelden kann. Das Sportcamp in Rheinfelden findet in der Sporthalle des Georg-Büchner-Gymnasiums in der fünften Ferienwoche statt vom 28. August bis 1. September.

Sommer in Schwörstadt: Auch die Nachbargemeinde bietet für daheimgeblieben Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm. Vom 28. Juli bis 8. September werden 14 Veranstaltungen angeboten. Unter anderem gibt es eine Krimiwanderung mit dem Gesangverein Dossenbach, Fußballspaß mit dem SV Schwörstadt, Abenteuer-Minigolf in Bad Säckingen mit dem Ortschaftsrat Dossenbach, eine Wanderung zur Tschamberhöhle und einen Bastelnachmittag mit anschließendem Eisessen mit der Narrenzunft.

beim Awo-Kreisverband Lörrach, Schusterstraße 3, 79618 Rheinfelden, 07623/3093704, E-Mail info@awo-loerrach.de, Internet: www.awo-loerrach.de per E-Mail (camps@kindersportschule-loerrach.de) oder auf der Homepage www.kindersportschule-loerrach.de in der Ortsverwaltung Dossenbach am Dienstag, 18. Juli, 16 bis 17 Uhr, und im Rathaus Schwörstadt, Zimmer 1, Mittwoch, 19. Juli, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Das Programm gibt es ausführlich unter www.schwoerstadt.de