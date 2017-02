Rheinfelden Mit Urban Priol über den Rhein bei Rallye Histo-Monte

Die Oldtimerrallye Histo-Monte führt über die alte Rheinbrücke in die Schweiz mit 82 Teilnehmern, darunter den Kabarettisten Urban Priol und Ex-Weltmeister Walter Röhrl.

Beruflich war der Kabarettist bereits in Rheinfelden. Am Donnerstag kam Urban Priol aus reinem Vergnügen. Als einer von 82 Fahrern ist er bei der Oldtimerrally Histo-Monte auf dem Weg von Frankfurt nach Monte Carlo. Den Rhein überquerte er, wie auch die anderen Teilnehmer – darunter der frühere Rallye-Weltmeister Walter Röhrl – über die alte Rheinbrücke, die extra geöffnet wurde.

Das Blitzgerät hatte eine Menge zu tun. Als am Donnerstagvormittag die 82 Oldtimer – der älteste ein VW Käfer aus dem Jahr 1954 – die alte Rheinbrücke passierten, wurden die sonst teuren Bilder im Minutentakt geschossen. „Von Knöllchen werden wir hoffentlich verschont“, sagte Rallye-Pressesprecher Sebastian Klein. So habe das die Stadt Rheinfelden zugesichert. Doch auch zahlreiche Passanten hatten ihre Kameras gezückt und hielten sich so die historischen Wägen fest.

Wer genau hinsah, erblickte unter den Fahrern den Kabarettisten Urban Priol. Für die Presse stieg er für einen Plausch aus dem Wagen. „Es geht ja nicht um Geschwindigkeit, daher können wir die schöne Region hier am Rhein auch genießen“, so Priol. Ein weiterer Auftritt im Bürgersaal sei in Kürze nicht geplant. „Kucken wir mal“, grinste er vielsagend.

Die andere Berühmtheit – der frühere Rallye-Weltmeister Walter Röhrl – war standesgemäß zügig unterwegs. Als erster überquerte er den Rhein mit seinem Audi. Die sonst für Taxis erlaubte Schrittgeschwindigkeit übertrat er locker. Um das zu messen, war kein Blitzgerät nötig.