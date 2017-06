Rheinfelden Mit Taktgefühl und Mischpult  Rheinfelder Carsten Rauleder siegt als DJ bei der Talentbühne

Schon als 7-Jähriger hat Rauleder mit Schlagzeug begonnen und entdeckte später seine Leidenschaft als DJ. Nun legt er im September beim Festival of Cultures in Bad Säckingen auf.

Ein DJ braucht vor allem ein gutes Taktgefühl. Carsten Rauleder hat eins und konnte sich so beim Finale der Talentbühne in der Kategorie DJ als Sieger durchsetzen. Als Gewinner legt er beim Festival of Cultures in Bad Säckingen auf.

Unter dem Künstlernamen ‚INF3CT Project‘ war Carsten Rauleder bei der Talentbühne gestartet und landetet auf dem ersten Platz. „Den Namen hatten ich und ein Freund zusammen benutzt“, erklärt der 20-Jährige. „Der produziert sein eigenes Zeug und ich hatte ihn gefragt, ob ich den Namen verwenden könnte. Ich war aber nicht zufrieden und so hab’ ich ihn während der Talentbühne nochmal geändert. Ich glaub’, es bleibt jetzt bei INF3CT. Das ‚Project‘ hatte mir nicht gefallen.“

Im Finale musste sich Rauleder gegen zwei Kontrahenten durchsetzen. Nach dem Casting waren auch DJ Can aus Möhlin und das DJ-Trio Isailab aus dem schweizerischen Rheinfelden in die Workshops mit Thomas Grundmann weitergekommen. Für Rauleder war der Workshop nach einer Stunde allerdings schon vorbei. „Wir haben uns hauptsächlich unterhalten“, erzählt Rauleder. „Er meinte‚ technisch kann er mir nichts mehr beibringen, da haben wir hauptsächlich philosophiert, welche Musik zum Finale passend wäre.“

Von Beginn der Talentbühne mit den Auftritten aller Teilnehmer aus fünf Kategorien bis zu Siegerehrung dauerte es fast sieben Stunden. „In der Halle war es schwierig. Es war relativ altes Publikum und auch mit Sitzplätzen. Nicht die optimale Umgebung für einen DJ“, meint Rauleder. „Es war eine gute Stimmung, aber es war eine komische Stimmung. Es gab auf jeden Fall keine Buhrufe.“

Als DJ aufzulegen, hat Rauleder schon hobbymäßig vor neun Jahren angefangen, erst auf Jugendfreizeiten und später dann auf Schulpartys. Im Keller des Elternhauses am Stadtrand unweit des Gymnasiums hat er immer noch ein kleines Studio, wo auch sein Schlagzeug steht.

„Ich musste Blockflöte spielen“, grinst Rauleder. „Vor 13 Jahren hab’ ich mit Schlagzeug angefangen. Und ich hab‘ mal in einer Schülerband gespielt. Jetzt spiele ich nur noch manchmal.“ Das Gymnasium verließ er nach der neunten Klasse und machte sein Abitur in einem Internat bei Hinterzarten. In Freiburg hat er schon an einem DJ-Contest mit Online-Voting teilgenommen. „Da bin ich etwa 60ster von 280 geworden.“ Die Talentbühne war erst sein zweiter Wettbewerb.

Als Erstplatzierter hat er einen Auftritt beim Festival of Cultures in Bad Säckingen im September gewonnen. Sein eigener Musikgeschmack geht in Richtung Techno und Hard-Techno, aber als DJ legt er alles auf. „Vor eine halben Jahr hab‘ ich angefangen mit Trap und Hip Hop. Das ist nochmal was komplett anderes. Techno ist immer straight forward. Hip Hop ist mehr mit melodischem Mixen.“

Einen musikalischen Hintergrund braucht ein DJ aber nicht, meint Rauleder. „Wenn man Klavierspielen kann und da was raushaut, ist das sicherlich nicht hinderlich. Aber das einzige, was man wirklich braucht, ist Taktgefühl.“ Zur Zeit studiert Rauleder in Freiburg noch Chemie an der Albert-Ludwig-Universität, möchte sich aber einen Ausbildungsplatz als Veranstaltungstechniker suchen. Am liebsten würde er als DJ sein Geld verdienen. Aber während des Studiums hatte er keine Zeit, sich etwas aufzubauen. „Ich würde es ultra-gern als Job machen. Ich guck’, was sich ergibt. Ich bin mit einen paar Clubbesitzern zur Zeit im Gespräch, wo ich vielleicht auflegen kann, und bei der Talentbühne hat mich auch einer angesprochen. In erster Linie schau’ ich einfach mal, was passiert.“