Rheinfelden Mit Krebs nicht allein: Selbsthilfegruppein Rheinfelden besteht seit 35 Jahren

Am heutigen Samstag rücken Krebserkrankungen am internationalen Gedenktag in das Bewusstsein vieler Menschen.

Die Selbsthilfegruppe in Rheinfelden unterstützt jeden Tag Betroffene im Landkreis – und das seit 35 Jahren. Das wichtigste Anliegen der Verantwortlichen für die Zukunft ist die Etablierung einer Beratungsstelle im Dreiländereck. „Auf einmal ist der Tod ein Thema, das ganz nahe herangerückt ist“, weiß Monika Dörflinger, die die Krebs-Selbsthilfegruppe Rheinfelden mit kurzer Unterbrechung seit 1994 leitet. Entsprechend sei eine gewisse Lähmung, die auf die schockierende Diagnose kommen kann, nicht selten.

Die Gruppe, die 1981 gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, mögliche Wege zu aufzeigen, mit der Erkrankung umzugehen. „Wir reden natürlich nicht nur über den Tod“, betont Jutta Vincent, die stellvertretende Gruppenleiterin, mit Blick auf die Treffen, die jeweils am zweiten Mittwoch des Monats im Café Paul stattfinden und die von durchschnittlich acht bis 15 Personen besucht werden. Zwar kommen vorwiegend Frauen in die Gruppe, doch seien Männer seit Jahren ebenso willkommen. Tendenziell hat laut Monika Dörflinger auch bei Männern das Bewusstsein zugenommen, Beratungen und von Ärzten angebotene Vorbeugeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen.

Hoffnung wolle man sich in der Gruppe vermitteln, dass ein Umgang mit der Krankheit möglich ist, sodass das Leben lebenswert bleibt. Dies geschehe auch dadurch, dass die vier Organisatorinnen der Gruppe – neben Monika Dörflinger und Jutta Vincent auch Viola Bätzner und Marion Lamble – selbst an Krebs erkrankt sind und so ein besonderes Maß an Mitgefühl aufbringen und aus der eigenen Geschichte berichten können. „Es ist eine Gruppe von Betroffenen für Betroffene. Sie ist wie ein Schatzkästchen an Erfahrungen“, erläutert Jutta Vincent. „Am Anfang ist oftmals das Wichtigste, den Betroffenen zuzuhören“, sagt Monika Dörflinger, die selbst vor 35 Jahren die Diagnose Krebs erhalten hat. Das sei oft ein erster Schritt, um dem Tod den Schrecken zu nehmen.

Ein weiteres Ziel der Gruppe ist es, den Erkrankten Ansprechpartner und Anlaufstellen zur weiteren Behandlung aufzuzeigen und zu vermitteln. Telefonische Beratung bietet Monika Dörfler auch an. Diese werde insbesondere von jüngeren Menschen genutzt, denen es oft beruflich bedingt an Zeit mangelt, zu den Treffen zu kommen. Dies sei auch ein Grund dafür, dass die Gruppe allmählich überaltere. Vor diesem Hintergrund bewertet Jutta Vincent auch den Weltgedenktag am Samstag, 4. Februar, positiv. „Diese Tage sind wichtig, um Ansprechpartner sichtbar zu machen und das Thema öffentlich zu halten“, so die stellvertretende Leiterin. Weil die Gruppe zu wenige personelle Kräfte habe, sei keine eigene Aktion geplant. Aber die Organisatorinnen überlegen, beim Lörracher Krebstag am 20. Mai mit einem Infostand teilzunehmen, bei dem Betroffene, aber auch Angehörige angesprochen werden sollen.

Über das Jahr verteilt organisiert die Selbsthilfegruppe außerdem Vorträge zu verschiedenen Krebsarten und ihrer Behandlung – veranstaltet vom Onkologischen Schwerpunkt Lörrach-Rheinfelden. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe, die vor Jahren maßgeblich an der Entwicklung eines Hospizes und eines dazugehörigen Fördervereins beteiligt waren, sehen für die Zukunft insbesondere die Schaffung einer psycho-onkologischen Beratungsstelle für Betroffene und ihre Angehörigen im Kreis als wichtig an. Wünschenswert wäre zum Start etwa eine zweiwöchentlich angebotene Sprechstunde. Positive Signale habe es dazu vom Krebszentrum in Freiburg gegeben. Insbesondere an der nicht geklärten Folgefinanzierung jedoch sei die Initiative bislang gescheitert. „Aber wenn man immer nur etwas anfangen würde, was bis zum Ende durchgeplant ist, wäre so manches Gute heute noch nicht erfunden“, sagt Dörflinger. Auch nicht die Krebs-Selbsthilfegruppe.

Die Treffen

Die Krebs-Selbsthilfegruppe trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 17 Uhr im Café Paul in Rheinfelden. Eine telefonische Beratung ist bei Monika Dörflinger unter der Telefonnummer 07623/5892 möglich.