Rheinfelden Mit Hochdruck gegen Schmutz im Tunnel des Äußeren Rings

Groß-Reinemachen in Rheinfelden: Die Maßnahme im Tunnel des Äußeren Rings am Samstag war mit enormen Aufwand für den Technischen Dienst und einer Spezialfirma verbunden. An den zwei Kreisverkehren an den Tunnelausgängen kam auch eine Mähmaschine zum Einsatz.

Im Tunnel des Äußeren Rings war am Samstag Großreinemachen angesagt. Dabei wurden auch die zwei Kreisverkehre Nollinger Straße und Müßmattstraße von Müll gesäubert und die Grünstreifen gemäht. Der Baubetriebshof war mit elf Mann im Einsatz. Zur Kanalreinigung rückte zusätzlich eine Spezialfirma an. „Zumindest weniger Lkw fahren“, begründete Matthias Huber, Leiter des Baubetriebshofs beim Technischen Dienst, dass man die Tunnelreinigung an einem Samstag vornimmt. Dafür musste der Tunnel gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Nollingen umgeleitet.

Einen Tunnel zu reinigen, braucht Zeit. Und der Aufwand für den Technischen Dienst ist enorm. Zur Reinigung des Abwasserkanals im Tunnel rückt neben den Männern der Stadt noch ein Team eines Dienstleiters mit einem Fahrzeug mit Absaugvorrichtung und Tanks an. Im Abwasserkanal sammelt sich allerhand Dreck an. Durch die Galerie wird Laub hereingeweht, Schmutz löst sich von Lastwagen, Müll fliegt aus Autofenstern. Zusammen mit Feinpartikeln wie Reifenabrieb sammelt sich alles im Kanal.

Die Reiniger schieben mit dem Spezialfahrzeug verbundene Rohre und Schläuche in den Kanal. Das Fahrzeug pumpt oben Wasser hinein und saugt gleichzeitig unten ab. Die Dreckbrühe muss zu einer Entsorgungsfirma gebracht werden. Das Wasser beziehen das Spezialfahrzeug und der Hochdruckreiniger des Bauhofs von der Pumpstation im Tunnel. Die wird vom Technischen Dienst betreut und regelmäßig kontrolliert. Normalerweise erfolgt der Zugang von oben über eine Wendeltreppe, die über ein Zugangsgebäude am Ende des Baldungwegs erreichbar ist. „Gebäude und Treppe wurden nachträglich errichtet“, erzählt Huber.

Ursprünglich gab es nur eine Luke. Die Arbeiter mussten eine senkrechte Leiter etwa vier Stockwerke hinabsteigen. Nicht nur der Abwasserkanal muss gereinigt werden. Mit der Hebebühne fahren Mitarbeiter des Technischen Diensts unter die Tunneldecke und kontrollierten die Elektrik. Im Wechsel wird die komplette Beleuchtung im Tunnel und der Galerie ausgewechselt. Die Abdeckungen der Lampen werden mit einem Lappen saubergewischt und auch die Hinweisschilder zu den Notausgängen geputzt.

Mit dem Hochdruckreiniger spritzt ein Mitarbeiter den Boden ab. Wände und Decke sind diesmal nicht dran, erklärt Huber. Geplant sei das für nächstes Jahr. Dafür muss ein mit großen Rollen ausgerüstetes Spezialfahrzeug kommen. Dann würden nicht nur die Wände wieder heller, die Ablagerungen der Abgase greifen auch den Beton an, daher wird eine Schutzschicht aufgetragen.

Auch draußen wird kräftig gearbeitet. In den Galerieabschnitten schneiden die Mitarbeiter die Fluchttreppen von Brombeerhecken frei und sammeln den Müll auf. An den zwei Kreisverkehren an den Tunnelausgängen kommt die Mähmaschine zum Einsatz. Wo der lange Gelenkarm des Fahrzeugs nicht mehr hinreicht, bessern Mitarbeiter mit Motorsensen nach. Auch die Verkehrsschilder werden gereinigt und teils ausgetauscht, wenn die rote Farbe ausgeblichen ist.

Andere Mitarbeiter schaufeln Erde, die in den Straßenraum gerutscht war, wieder zurück auf die Wiese, kleine Straßenschäden werden mit Kaltasphalt geflickt. Mit Greifzangen sammeln die Männer auch hier Müll am Fahrbahnrand ein: Zigarettenschachteln, Büchsen, Glasscherben und Verpackungen von Schokoriegeln.

„Wir haben festgestellt, dass mehr Müll rumfliegt“, so Huber. „Manches geht von Lkw verloren, aber man findet alles. Es ist schon extrem, was die Leute aus dem Auto werfen.“ Der Abteilungsleiter ist sich sicher, wenn der Baubetriebshof nicht sauber machen würde, sähe es am Straßenrand aus wie auf der Müllhalde, nicht nur an den zwei Kreisverkehren. Früher wurde der Tunnel nur einmal im Jahr gereinigt. Aus der Sorge heraus, dass der Abwasserkanal im Tunnel verstopfen könnte, wurde auf zwei Tunnelreinigungen im Jahr umgestellt.