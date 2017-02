Rheinfelden Mit Frauen macht das Singen noch mehr Spaß

Gesangverein Eintracht Herten sieht seine Erweiterung als gute Entscheidung für die Zukunft. Dirigent gibt Taktstock demnächst ab.

Bunt gemischt und äußerst motiviert hat sich der Gesangverein Eintracht Herten in diesen Tagen präsentiert. Dafür verantwortlich ist im Wesentlichen die Öffnung des einstigen reinen Männerchores zu einem gemischten Chor, der mit dem Hermann-Chörli und dem Chor No Limits aber auch den traditionellen Frauen- und Männerrollen im Chorgeschehen gerecht wird.

Deutlich wurde die positive Entwicklung des Gesangvereins bei der Hauptversammlung am Mittwoch, bei der sich die Hertener Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller lobend äußerte. Es sei der richtige Weg gewesen, den einstigen Männerchor in einen gemischten Chor umzuwandeln. Besondere Dankesworte richtete sie an den Gesangverein für dessen Auftritte in der Kommune und bei öffentlichen Anlässen wie dem Lindenbrunnenfest. Als „herausragend und einmalig“ bezeichnete sie die Musical-Night 2016 im Bürgersaal Rheinfelden.

Den Erfolg des Gesangvereins führte die Vorsitzende, Constanze Hacker, auch auf den musikalischen Leiter Günther Häßler zurück. Er trüge mit seinen innovativen Methoden und der Auswahl an Liedern dazu bei, dass die Entwicklung des Chores so positiv voranschreite. Für das Jahr 2016 attestierte sie eine intensive Probenarbeit, die es erforderlich machte, dass sich die Sänger zwischen drei und fünf Mal pro Woche zu Proben treffen mussten. Zu den herausragendsten Ereignissen zählte sie das Jahreskonzert und die Musical-Night, das Lindenbrunnenfest sowie die vielen Auftritte des Chores No Limits und des Hermann-Chörlis.

Mit einigem Wehmut beklagte sie, dass der musikalische Leiter Günther Häßler nach dem Jahreskonzert den Dirigentenstab bereits wieder abgeben wird. Man sei jedoch guter Hoffnung, schon bald einen neuen Leiter verpflichten zu können. Dabei unterstrich sie, dass von Beginn an das Engagement von Günther Häßler nur für etwa ein Jahr vereinbart worden war. Günther Häßler selbst sagte dem Chor eine große Zukunft voraus. Dies liege vor allem daran, dass die Chormitglieder mit Begeisterung bei der Sache wären. Außerdem sei die Eintracht dafür bekannt, dass sie „die richtige Musik mache“ und jeder Sänger stolz sei, Mitglied des Chores zu sein. Darüber hinaus sei es wichtig, sich als Chor weiterentwickeln zu wollen. Eine positive Bilanz zogen bei der Hauptversammlung auch die musikalischen Leiter der No Limits und des Hermann-Chörlis, Elaine Leypoldt und Hermann Thomann. Auch sie werden sich am Jahreskonzert am 6. Mai mit ihren Chören beteiligen.

Der Gesangverein