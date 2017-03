Rheinfelden Mit Alkohol dem Vordermann aufgefahren - vier Verletzte am Turbinenkreisel

Mit Alkohol dem Vordermann aufgefahren - vier Verletzte am Turbinenkreisel

Am Dienstag ereignete sich in Rheinfelden im Bereich Beuggener Straße/Schildgasse ein Auffahrunfall.

Eine 44-jährige Fahrerin eines Renault Clio musste von der Schildgasse her kommend an der Einfahrt zum sogenannten Turbinenkreisel verkehrsbedingt anhalten.Ein Opel-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr der Frau ins Heck. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass der Verursacher zudem unter Alkohol unterwegs war, vielleicht auch der Grund des Auffahrens.Der Mann hatte knapp 0,7 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus Rheinfelden eine Blutprobe entnommen.Durch den Aufprall wurden sowohl der Verursacher also auch die Frau im Renault und deren beiden Mitfahrer, eine junge Frau und ein Mann leicht verletzt.Der Verursacher gelangt wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.