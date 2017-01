Rheinfelden Minseln plant Aktion mit Schmetterlingen und Bienen

Der Rheinfelder Ortsteil Minseln plant eine ähnliche Aktion wie mit den Sonnenblumen im Jahr 2015. Die Bürger können dafür ihre Ideen bei der Ortsverwaltung einreichen.

Auch wenn der Winter den Dinkelberg fest im Griff hat, schaut Ortsvorsteherin Eveline Klein schon jetzt gen Frühling. Denn dann plant sie eine besondere Aktion, wie sie in der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag bekannt gab. „Meisler Quadratmeter für Schmetterlinge“, so lautet ihre Idee für das Jahr 2017. Diese basiert auf der Sonnenblumenaktion, die im Frühjahr 2015 im wahrsten Sinne des Wortes durchs Dinkelbergdorf blühte.

„Damals hat Minseln im Zuge der Entente Florale die Aktion mit den Sonnenblumen veranstaltet“, erinnerte Klein. Die damalige Aktion, welche die Bürgerin Ruth Franzke anfänglich für die Kirchgasse organisierte, schlug hohe Wellen im Dorf. „Ich möchte gerne in diesem Jahr etwas ähnliches machen, aber eben für Schmetterlinge. Die Aktion soll im Frühling starten und im Herbst gibt es dann ein Fest“, so die Ortsvorsteherin. Ihr Aufruf: „Jeder soll sich Gedanken zu dem Thema machen.“

Ortschaftsrätin Sabine Schütz-Baumgartner reagierte spontan: „Wir haben noch ganz viele Tütchen mit Blumensamen, die kann man verteilen. Und ich schlage vor, wir machen die Aktion nicht nur für Schmetterlinge, sondern auch für die Bienen. Wir schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Klein will mit „Meisler Quadratmeter für Schmetterlinge“ darauf aufmerksam machen, dass viele Schmetterlingsarten vom Aussterben bedroht sind, da sie kaum noch Nektar- und Futterpflanzen finden. Sie bittet die Bevölkerung so um die Mithilfe, dass Schmetterlinge überleben können.

Wer Ideen zur Aktion „Meisler Quadratmeter für Schmetterlinge“ hat, meldet sich bei der Ortsverwaltung: 07623/5155.