Rheinfelden Minseln feiert drei Tage lang

Auch in diesem Jahr konnte das Dorffest wieder zahlreiche Besucher aus der Region anlocken. Überall wird bewirtet, Musik gemacht, für Stimmung gesorgt. Für die Festhelfer ist das aber auch harte Arbeit: Helferin Petra Wunderle gibt einen Einblick hinter die Kulissen.

Erneut lockte das dreitägige Minsler Dorffest, das am Samstag eröffnet wurde, wieder Menschen aus der ganzen Region an. „Dorffest“ bedeutet für die Vereinsmitglieder und alle Helfer „Nationalfeiertag“, denn sie sind im vollen Arbeitseinsatz. Petra Wunderle hat sich in diesem Jahr auf die Seite der Helfer geschlagen. Sie gehörte am Samstagabend nicht zu den Festbesuchern, sondern zu den Festhelfern und sie erzählt das Dorffest aus ihrer persönlichen Perspektive.

Früher Abend: Aus allen Richtungen pilgern Helferinnen und Helfer zu ihren Festbuden. Ich ziele auf die Hütte des Musikvereins zu, denn diesem Verein gehöre ich als Passivmitglied an. Herzliche Begrüßung und munteres Geplauder, Oberkellner Günter Kaiser drückt mir ein Tablett mit Notizblock und Stift in die Hand. Knapp eine Stunde dauert es noch, bis die offizielle Eröffnung über die Bühne geht. Mein Blick geht zu den anderen Buden, wo sich überall das gleiche abspielt: versierte Küchenmeister, Geschirrspüler, Thekenleute und Bedienungen sind damit beschäftigt sich mit ihrer Arbeit vertraut zu machen. „Mach dich startklar und vergiss nicht dazwischen mal zu trinken und einen Happen zu dir zu nehmen“, so der freundschaftliche Ratschlag von Günter. Die Musik spielt auf Gleich darauf versammeln sich die Musiker mit Dirigent Eckhart Hanser sowie Vertreter aller Vereine und Organisationen zum kleinen Festumzug. Fröhliche Musik wird gespielt, allerbester Laune grüßen die Umzugsteilnehmer die Gäste. Schirmherrin Eveline Klein trägt ein leichtes Sommerkleid mit Schmetterlingsmotiv, passend zum Motto der Gemeinde. Voller Elan vollzieht sie den Fassanstich, „Zum Wohl“ ruft voller Freude Sabine Schütz-Baumgartner, die an der Spitze der Minsler Vereine steht.

Ich bin zuständig für die Tische 7, 8 und 9, wenn es um die Bestellung von Pizza und Flammkuchen geht. Meine Bestellscheinfarbe ist Orange. Es ist alles perfekt organisiert: Jede Bedienung hat eine andere Zettelfarbe, auf der wird die gewünschte Pizza angekreuzt, Tischnummer und Sonderwünsche notiert. Ein sicheres Strickmuster, denn die Zettel werden an der Pizzatheke abgegeben und nacheinander bearbeitet. Ich muss dann immer nur beobachten, ob auf dem Teller, wo mein Zettel ist, das Endprodukt liegt, dann kann ich dem Kunden die duftende Pizza servieren. Der erste Ansturm kann kommen. „Wir wollen erst mal nur was trinken, es ist uns noch zu heiß“, sagt ein freundlicher Mann, der gleich mit einer ganzen Gruppe den hinteren Tisch voll belegt. Christa ist eine Dame aus Unter-Minseln, sie bestellt als erste bei mir eine Pizza und trinkt ein kühles Bier, ich unterhalte mich gerne kurz mit ihr, jetzt reicht die Zeit noch. „Du bedienst hier?“, werde ich öfters gefragt von Leuten die mich kennen. Wir lachen miteinander und ich antworte: „Ja, das macht Spaß.“ Am Abend ist es voll: Jetzt, so um 20 Uhr, ist es richtig voll. Die Gäste am letzten Tisch bestellen immer wieder Bier und Weinschorle, drei Pizzas und sie holen sich auch andere Spezialitäten von anderen Buden an den Tisch. Wieder mal vorne an der Theke angekommen, stehen weitere Gäste da, sie wollen schnell ein Radler oder einer Spezi, was sie bei mir bezahlen und auf den großen Platz mitnehmen. Jetzt muss ich mir ein Wasser und ein Stück Pizza gönnen. Kollege Stefan hat außerdem eine Portion Calamares bei den Sängern gekauft, das gehört bei ihm dazu.

Wir stehen etwas abseits und ich kann beobachten, dass Karin, Petra, Svenja und Laura richtig toll Pizzas zubereiten. Thomas schiebt sie nacheinander in den Ofen, er ist am meisten der Hitze ausgeliefert und wischt sich immer wieder den Schweiß von der Stirn. Frank und Heike sind intensiv mit dem Geschirr beschäftigt. Die Männer an der Getränkeausgabe kommen kaum nach mit dem Ausschank vor allem von Bier – Karl, Sebastian, Mathias und Jonas wirbeln herum, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Da kommt Sandra vom Reit- und Fahrverein zu mir herüber. Sie arbeitet am Bierbrunnen und erzählt: „Bei uns läuft es richtig gut, jetzt muss ich mal kurz abschalten“. Höfliche Gäste: „Dauert es noch lange mit dem Flammkuchen?“, fragt ein Gast höflich und ich antworte: „Ich schau g’rad nach. Wir bereiten eben alles frisch zu.“ Es gibt keine unhöflichen Gäste und mit dem Trinkgeld sind die meisten sehr großzügig. Auch der erwähnte hintere Tisch, zeigt sich von seiner spendablen Seite. Vier Stunden sitzt die muntere Gruppe schon zusammen und als wieder eine Getränkerunde bestellt wird, meint ein Mann mittleren Alters: „Schicken Sie mal Ihren Chef zu uns an den Tisch.“ Ich hole Klaus Hunzinger und es stellt sich heraus, die kennen sich von früher. Da ist schnell klar: Eine Runde Schnaps geht auf Kosten des Hauses. Nach 22 Uhr lässt der Ansturm der Besucher, die Hunger haben nach. Zügig werden nun vorwiegend Getränke verteilt, Aschenbecher geleert und Tische nass abgewischt.

Heute, Montag, 10. Juli, geht das Dorffest ab 17 Uhr in die dritte und letzte Runde.