Rheinfelden Michael Schmidt freut sich auf neue Aufgabe in der Seelsorgeeinheit

Der bisherige nebenamtliche Diakon der Seelsorgeeinheit Rheinfelden übernimmt die Stelle von Pastoralreferentin Mirjam Hake.

Michael Schmidt wird die Nachfolge von Pastoralreferentin Mirjam Hake übernehmen und vom nebenamtlichen Diakon zum hauptamtlichen werden. Seit 28 Jahren arbeitet Schmidt schon als Mesner und Hausmeister in Rheinfelden, seit 17 Jahren ist er ständiger Diakon.

Von Hake wird Schmidt jedoch nicht alle Arbeitsbereiche übernehmen. „Ich will als Diakon nicht in die Fußstapfen des Pastoralreferenten treten“, so Schmidt, dem das Diakonische wichtig ist. So kann er sich vorstellen, Migranten- und Flüchtlingsarbeit zu machen. Ebenso überlegt er, ob er zum Beispiel Pilgern für Männer anbietet, was für ihn einen starken diakonischen Charakter hat.

Ein Schwerpunkt wird die Firmung sein, unterstützen möchte er ebenso die Ministrantenarbeit und Erstkommunion. Hake hatte als Pastoralreferentin auch eine Ausbildung zur Mediatorin, diesen Bereich wird Schmidt jedoch nicht übernehmen. Auch wird er keinen Schulunterricht geben.

Für seine Stelle als Mesner und Hausmeister hat sich inzwischen schon ein Interessent gemeldet. Wobei Schmidt zugibt: „Ich habe meine handwerkliche Arbeit geliebt.“ Hier hatte er auch mit Menschen zu tun, die keinen kirchlichen Bezug haben. Dies hatte sich schon auf seine Arbeit als nebenamtlicher Diakon ausgewirkt und wird auch weiterhin zu spüren sein. Auf seine neue Arbeit freut sich Schmidt schon – seine langjährige Erfahrung als Diakon wird ihm dabei helfen.