Rheinfelden Meisler tanzen in den Mai

Froschen-Clique stellt Maibaum vor der Halle auf. Veranstaltung mit viel Musik und Dirndl-Party.

Ein perfekter Baum: Der Stamm ist schön schlank, 20 Meter lang, hat eine herrliche Krone und ist mit bunten Bändeln geschmückt. Der „Meisler Maibaum“. Vor ein paar Tagen haben die Männer der Froschen-Clique eine stolze Tanne im Meisler Wald, genau gesagt im Gewann Mättle-Kreuz, geschlagen. Am vergangenen Samstag, fast eine Woche nach dem traditionellen Maibaum-Datum, stellten sie mit vereinten Kräften – und Hilfe eines Traktors – den Maibaum an zentraler Stelle bei der Alban-Spitz-Halle auf, wo er bis zum 1. Juni bleibt.

Der örtliche Musikverein begleitete das Brauchtum musikalisch, allerdings spielte die Truppe um Dirigent Eckhart Hanser im regengeschützten Hallenfoyer, Sabine Schütz-Baumgartner hielt die Glastür offen, damit die fröhlichen Maiklänge nach draußen gelangten. Überhaupt, die meisten Gäste verfolgten das Geschehen vom Foyer aus, nur wenige zog es ins regnerische Freie. Kaum war der Baum aufgestellt, lief in der Alban-Spitz-Halle eine fröhliche Maitanzveranstaltung ab. Durch die Terminverschiebung um eine Woche hat es der Wettergott nicht gut gemeint mit dem Veranstalter Froschen-Clique. Dazu erklärte Frosche-Chef Bernd Thomann: „Wir haben den Tanz in den Mai samt Maibaumstellen bewusst um eine Woche verschoben. Die Traditionsveranstaltung fand mehr als 30 Jahre immer in der Nacht auf den ersten Mai statt. Mittlerweile sind viele unserer Stammgäste auch älter geworden und damit am nächsten Tag jeder ausschlafen kann, ist die Idee entstanden, erst am darauf folgenden Wochenende zu feiern.“

Hinzu kam noch die Tatsache, dass über den 1. Mai eine 15-köpfige Frosche-Männer-Truppe auf dem Cannstatter Wasen „Junggesellenabschied“ feierte, Daniel Schindler tritt nämlich in den Stand der Ehe. „Da hätten zu viele gefehlt“, ergänzt Bernd Thomann.

In der frühlingshaft dekorierten Alban-Spitz-Halle vergnügten sich die Gäste, die Lederhosen- und Dirndlparty am Abend war der Hit. Zum Tanz spielte die Band „Wälderwahn“, es war ein Blickfang, denn die vielen Madln und Damen kamen in schicken Dirndl, Krachlederne trugen die Buam.