Rheinfelden Mehrwertsteuer und Vogelflug verzögern den Bau des Stegs

Die IG Pro Steg informiert sich über die Einwände gegen das grenzüberschreitende Projekt. Runder Tisch mit Bird Life wegen Vogelflug ist geplant.

Die binationale IG Pro Steg blickte bei der Hauptversammlung in der Schweizer Stadtbibliothek zunächst zufrieden auf die beiden erfolgreichen Abstimmungen im vergangenen Jahr und ließ sich vom zuständigen Schweizer Stadtrat Hans Gloor erklären, warum sich die Baubewilligung um ein halbes Jahr verzögern könnte. Die Gespräche mit den Einwendern auf Schweizer Seite sollen aber kommende Woche geführt werden.

„2018: Der neue Rheinsteg wird gebaut; wir besichtigen die Baustelle – 2019: Anlässlich der Einweihung des neuen Stegs löst sich die alte IG auf – 2020: ...und gründet eine neue Geschichts-IG, die sich um die Pioniergeschichte und die neue Plattform am Rheinuferweg kümmert“, wagte Vereinspräsident Peter Scholer einen humorvollen Blick in die Zukunft. Zunächst geht es 2017 aber noch um die Erteilung der Baubewilligung, die sich verzögern wird; zum aktuellen Stand hatte die IG Stadtrat Hans Gloor eingeladen.

Derzeit würden die anspruchsvollen geologischen Voruntersuchungen laufen, berichtete Gloor. Ein weiterer Grund für die Verzögerungen sei – wie die Versammlung mit einem Lacher zur Kenntnis nahm – die Mehrwertsteuer: „Die Frage, wer wo wie viel zahlt hat schon beim Bau der Autobahnbrücke zu Problemen und Verzögerungen geführt“, sagte Gloor. Just am Morgen des Sitzungstages sei aber endlich das Okay aus Bern gekommen. Nun könnten die Verträge für die Unternehmer vorbereitet werden.

Der dritte Grund seien die Einsprachen der Schweizer Vogelschützer von Bird Life. Für Mitte kommende Woche sei nun endlich ein Termin gefunden worden, der alle Beteiligten an einen Tisch bringe. Bird Life befürchtet, die Spannseile des geplanten Stegs könnten in den Vogeflugrouten über dem Rhein liegen und zu tödlichen Kollisionen führen. Das deutsche IG-Mitglied Wolfgang Bocks berichtete hingegen, dass es auf deutscher Seite keine Einsprüche von Nabu und BUND gegeben habe. „Offensichtlich gibt es zweierlei Vögel, die auf Schweizer Seite und die auf deutscher“, befand die Versammlung belustigt.

Gloor zeigte Verständnis für die Sorgen der Vogelschützer, zumal er selbst im Naturschutz tätig sei. Es sei aber nicht einfach, mit ihren „weichen und emotionalen Faktoren“ umzugehen: „Hilfreich wäre eine schriftliche Stellungnahme, unter welchen konkreten Bedingungen der Steg für sie in Ordnung wäre.“ Mit den Privatpersonen, die weitere Einwände vorbrachten, wolle die Stadt erst verhandeln, wenn das Thema Vogelflug geklärt sei. Sonst bestehe die Gefahr, dass das Baugesuch noch einmal aufgelegt werden müsse.

Im Rahmen des IBA-Projekts „Rheinliebe“ beziehungsweise „Rheinuferrundweg extended“ stehen auch in Rheinfelden/Schweiz noch drei weitere Projekte an, von denen das markanteste die „Rheinlust“ ist: An der Stelle, wo der alte Steg an der Roberstenstrasse begann, soll die Aussichtsplattform über der Uferböschung für 180 000 Franken entstehen. Weiter soll der Pfad vom Kraftwerk zum Aussichtspunkt bei der Kiesgrube vervollständigt und hergerichtet und die Uferunterführung beim Grand Hôtel des Salines mit Farbe und Licht aufgewertet werden. Der Mitgliederbeitrag wurde bei 25 Franken und 15 Euro belassen. Während der Abstimmungskampagnen beiderseits des Rheins im vergangenen Jahr gab die IG für Podien, Inserate, Plakate, Buttons und die Veranstaltung „Licht und Ton“ mit den Alphörnern am Fuße des Adelbergs rund 6500 Franken aus. Der Vorstand wurde wiedergewählt.