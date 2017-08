Rheinfelden Mehrgenerationenhaus Hebelhof nimmt Gestalt an

Mit dem Hebelhof soll das Modellprojekt eines Mehrgenerationenhauses in Rheinfelden verwirklicht werden. Die Mitglieder der Genossenschaft wollen Ende 2019 einziehen.

Ein Modellprojekt auf die Bahn zu bringen, ist nicht einfach. Das können Armin Zimmermann und Claudia Kohleiss-Rottmann bestätigen. Aber der Vorstand, der fast auf den Tag genau vor einem Jahr die private Wohngenossenschaft Hebelhof gründete, ist mit der Besitzerin des Grundstücks, auf dem ein Mehrgenerationenhaus für sieben Partien, vom Single bis zur Familie mit Kindern, entstehen soll, guten Mutes, dass zum Jahresende ein Notartermin das Grundstückgeschäft besiegelt und die Planung Fortschritte macht. Ehrgeiziges Ziel der Beteiligten: ein Einzug Ende 2019.

Die Genossen haben in eineinhalb Jahren Kernarbeit geleistet und auch aus Kostengründen Abstriche gemacht. Einzelne ursprünglich Interessierte sind nicht mehr dabei, dafür andere. Der Kreis der künftigen Bewohner kennt sich gut und hat Leitbilder entwickelt für die neue Wohn- und auch Lebensform und dabei die Schnittmengen geprüft. Der Gemeinschaftsgedanke und das Teilen, so Vorsitzender Zimmermann, spielen dabei die tragende Rolle. Das Wohnen für mehrere Generationen in einer Altersspanne von sechs bis 79 Jahren findet an zentraler Stelle in einer ruhigen Wohngegend statt, von wo alle wichtigen Einrichtungen sogar zu Fuß erreicht werden können.

Ideale Infrastrukturbedingungen findet nicht nur Claudia Kohleiss-Rottmann. Sie lebt seit 1983 in dem Anwesen mit Gründerzeitvilla, eingebettet in einen idyllischen Innenhof, der in einem lang gezogenen Winkel von Nebengebäuden umrandet wird. An Haus und Hof soll das geplante Neubauprojekt nicht rütteln, ersetzt wird einzig die umlaufende niedere Gebäudegalerie, in der zeitweilig die Drogenberatung ihr Büro hatte und der BUND immer noch seinen Sitz hat.

Die Grundidee: Nachhaltig, umweltorientiert und gemeinschaftlich sind die Aspekte, die Claudia Kohleiss-Rottmann bei der Planung im Vordergrund sieht. Dass die Genossenschaftsform die richtige ist, davon ist die Rechtsanwältin überzeugt. Allerdings haben alle Beteiligten inzwischen auch erfahren, dass dem nachhaltigen Bauen finanziell Grenzen gesetzt sind. Die Erfahrung lehrt sie, dass innovative Techniken bei Energiegewinnung und beim Sparen besonders teuer sind. Dennoch wollen alle bewusst ein innovatives Projekt in der Stadt Rheinfelden bauen, das anderen Mut macht, es ihnen gleichzutun.

Armin Zimmermann, der seit einem Jahr als Vorstand die Wohngenossenschaft Hebelhof in der Gründungsphase leitet, möchte, dass dieses Pilotprojekt im Landkreis beispielhaft wirkt. Seit bekannt wurde, dass sich hier ein Modell entwickelt, erfahren die Macher, dass andere wissen möchten, wie das funktioniert. Der Agrarwissenschaftler und Theologe, der als Flüchtlings- und Integrationsbeauftragter in Maulburg arbeitet, wohnt mit Frau und zwei Kindern im Reihenhaus in Warmbach und sagt: „Wir wünschen uns eine größere Gemeinschaft.“

Der Entwurf: Die Genossenschaft, deren Businessplan vom Dachverband auf Risiken geprüft wird, um vor Insolvenz zu schützen, sieht vor, rund 1000 Quadratmeter zu kaufen. Darauf soll an Stelle der Randgebäude, die einst zu einer Baufirma gehörten, ein zweigeschossiger Neubau über Eck entstehen bis zur Schillerstraße. Der Findungsprozess ist so weit unter den Beteiligten abgeschlossen, dass bereits ein Architekt die Erwartungen der einzelnen Parteien in einen Entwurf bringt. Zentrale Anliegen: Alle Beteiligten auf dem Areal wollen einen lichten Wohnraum haben, deshalb soll das Flachdachgebäude mit Terrasse nur zweistöckig werden, eine frühere Variante wurde deshalb verworfen. 10,50 Meter breit und 16 Meter lang sieht der angedachte Grundriss vor, den Einzelpersonen, Familien und Paare, von jeder Gruppe aber mindestens zwei als Genossen bewohnen wollen. Die Wohnungsgrößen bewegen sich zwischen 70 und 130 Quadratmetern. Integriert ist für alle ein Gemeinschaftsraum von 60 Quadratmetern, in dem auch Feste gefeiert werden können. Die Gesamtwohnfläche wird rund 750 Quadratmeter betragen. Bei den Stellplätzen setzt die Genossenschaft auf eine der Lebensform angemessene Lösung, in der Car-Sharing und ÖPNV genutzt werden. Eine Elektroladestation einzurichten, kann sich Kohleiss-Rottmann auch vorstellen.

Wer sich für die Wohngenossenschaft Hebel interessiert, kann sich anarmingeorg.zimmermann@gmx.de wenden.