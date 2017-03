Rheinfelden Mehr Platz für Experimente: Georg-Büchner-Gymnasium eröffnet neue Chemieräume

Etwa drei Jahre, nachdem die Biologieräume des Georg-Büchner-Gymnasiums erneuert worden sind, können sich nun auch die Kollegen von der Chemie über neue Unterrichtsräume freuen.

Ein besonderer Gewinn sind die modern ausgestatteten Zimmer für die Schüler, die nun Chemieunterricht in all seinen Facetten erleben können. Dafür sorgen zwei rundum erneuerte Unterrichtsräume, ein Labor für Schülerexperimente, ein Vorbereitungsraum und ein Lager für Chemikalien. Insgesamt wurde eine Fläche von rund 800 Quadratmetern im Obergeschoss der Schule umgebaut.

„Jeder dieser Räume ist eine wichtige Komponente und bietet eine tolle Basis, um modernen Chemieunterricht zu machen“, sagte Frank Schührer, Chemielehrer und Verantwortlicher für den Bereich der Naturwissenschaften am Georg-Büchner-Gymnasium, bei einem kleinen Festakt zur Eröffnung der Zimmer. Ein moderner Chemieunterricht bedeute, dass die Schüler viel selbst ausprobieren und herausfinden können, was nun möglich sei, sagte er.

Die Unterrichtsräume sind mit hellen Tischen ausgestattet, an der Decke darüber befinden sich Anschlüsse, die bei Bedarf abgesenkt werden können. Eine Absaugvorrichtung ermöglicht auch Experimente, die mit Rauch und Gestank einhergehen – das war bisher nicht möglich. Whiteboards haben die klassischen Tafeln ersetzt. In einem speziellen Lager kann ein ansehnliches Arsenal an Chemikalien sicher untergebracht werden, im großen Vorbereitungsraum haben die Schüler nun deutlich mehr Platz, um eigene Experimente durchzuführen.

Diese Neuerungen hat sich die Stadt einiges kosten lassen: Laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt floss etwas mehr als eine Million Euro in die neuen Chemieräume. „Das ist keine Kleinigkeit für die Stadt“, so Eberhardt. Es zeige aber, dass man bereit sei, zu investieren. Denn gerade für eine Stadt wie Rheinfelden, die eine Prägung im Bereich der Chemie habe, sei eine gute Ausbildung in diesem Bereich besonders wichtig. „Der technische Relaunch des Gymnasiums ist nicht nur unter infrastrukturellen Gesichtspunkten zu sehen, sondern auch als Anpassung der Bildungsinhalte“, betonte Eberhardt.

Die ersten Überlegungen für eine Erneuerung der Chemieräume waren im Gemeinderat 2014 getätigt worden. Im April 2016 fiel der Baubeschluss, im Mai begannen die Arbeiten. Dafür, dass im laufenden Betrieb gebaut wurde, könne man sehr zufrieden mit dem zeitlichen Ablauf sein, so Eberhardt.

Seit einigen Wochen wird in den neuen Räumen bereits unterrichtet, so richtig geht es laut Schührer aber erst nach Ostern los. „Wir freuen uns darauf, denn die Möglichkeiten in den alten Räumen waren oft sehr begrenzt“, sagte Schülersprecherin Molly Doo. In den alten Räumen habe vieles nicht mehr funktioniert, Stühle und Tische seien bekritzelt gewesen, einen Abzug habe es nicht gegeben. Da die Elftklässlerin den vierstündigen Chemieunterricht besucht, freut sie sich besonders auf die neuen Möglichkeiten. Generell zeigte sie sich froh darüber, dass die Naturwissenschaften am Georg-Büchner-Gymnasium so gefördert würden und erinnerte etwa an den „Bunsenbrennerführerschein“, den bereits die jüngeren Schüler im Naturphänomen-Unterricht ablegen.

Ab der achten Klasse haben dann alle Schüler zwei Stunden Chemieunterricht in der Woche.

Um den Verantwortlichen der Stadt und den Kollegen zu demonstrieren, was in den neuen Räumen möglich ist, zeigten Frank Schührer und seine Kolleginnen Nadine Blaha und Conny Levante einige Experimente. So färbten sie etwa pures Leitungswasser alleine durch Umschütten in verschiedenen Gefäße mehrfach um und brachten ein Gummibärchen dazu, in flüssigem Salz eindrucksvoll zu zerbruzzeln. Anschließend stellten sie unter Beweis, dass der neue Abzug auch wirklich funktioniert.

Nach dem Festakt konnten sich Eltern und jüngere Schüler bei einem „kleinen Tag der Naturphänomene und Sprachen“, wie es Schulleiter Volker Habermaier nannte, selbst ein Bild von den neuen Naturwissenschaftsräumen machen und sich Experimente zeigen lassen. Auch der Sprachbereich öffnete seine Türen für Interessierte.