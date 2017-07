Rheinfelden Mehr Gaffer und weniger Respekt: Was der DRK-Rettungsdienst bei seinen Einsätzen erlebt

Die 40 Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes Rheinfelden haben im vergangenen Jahr 10.000 Einsätze bewältigt. Auch, weil die Leute oftmals wegen Kleinigkeiten die Notrufnummer 112 wählen.

Auf knapp 10.000 Einsätze im Jahr kommen die 40 Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes in der Römerstraße. Tendenz steigend, stellen die Leiter Matthias Nobs und Alexander Gutmann fest. Die Rettungskräfte gehen dabei oft an Grenzen der Leistungsfähigkeit. Dass sehr schnell die Nummer 112 gewählt werde, gehört zu den Erfahrungen. Mancher Einsatz müsste nicht sein, weil keine lebensbedrohliche Situation vorliegt. „Die Ansprüche aus der Bevölkerung steigen“, beobachtet auch der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Manfred Gollin. Das kann Matthias Nobs (Personal, Einsatzplanung), der je zur Hälfte im Kreisverband und im Ortsverein engagiert ist, nur bestätigen.

Nummer 112 wird oft voreilig gewählt

Patienten rufen den Rettungsdienst an, obwohl kein akuter Notfall bestehe. Das führe zur Überforderung des Systems. Diese Entwicklung sei unter anderem darin begründet, dass sich die hausärztliche Versorgung in den vergangenen Jahren verändert habe. Habe ein Kind früher einen Anfall von Krupp-Husten gehabt, wussten die Betroffenen, dass der Arzt kommt. Das sei heute nicht mehr der Fall, meint Gollin. Deshalb rufen die Leute den Rettungsdienst an, um für das Problem eine schnelle Lösung zu erhalten. Im Zweifelsfall setze die Leitstelle einen Rettungswagen in Gang. Es sei nicht auszuschließen, dass Patienten und Angehörige sich auch davon leiten lassen, dass eine Ankunft beim Krankenhaus im Rettungswagen schnellere Hilfe bedeute.

Die gesellschaftlichen Veränderungen wirken sich auch in anderen Bereichen auf die Arbeit des Rettungsdienstes aus. Fast jedes Wochenende komme es vor, heißt es beim Gesprächstermin in der Rettungswache, dass das DRK angerufen werde unter 112, weil ein schwer Betrunkener gesundheitliche Probleme hat. „Das gab es früher nicht in dem Umfang“, stellt Nobs fest.

Retter fahren 450.000 Kilometer im Jahr

365 Tage im Jahr, rund um die Uhr sind Rettungswagen und Notarztwagen im Einsatz, erklärt Alex Gutmann, zuständig für Materialbeschaffung und Technik in der Rettungswache. Die Leiter stellen fest: „Die Einsatzdichte nimmt jedes Jahr um fünf Prozent zu.“ Wie sein Kollege hat Gutmann nach seinem Masterstudium eine Health-Care-Management-Ausbildung absolviert.

Seit 2000 leitet er die Wache in der Römerstraße, die vor zehn Jahren eröffnet wurde. Dass das DRK im ständigen Einsatz ist, belegt die Fahrleistung des Fuhrparks, zu dem zwei Rettungswagen und drei Krankentransporter gehören mit 450.000 Kilometern pro Jahr. Jeder Wagen muss mit einem Notfallsanitäter ausrücken und Rettungssanitäter; insgesamt sind 40 Mitarbeiter im Einsatz.

Personal wird dringend gebraucht, betont Nobs und verweist darauf, dass Rheinfelden seit 2014 als Lehrrettungswache gerade sechs Leute zum Notfallsanitäter ausbilde. Bei der Finanzierung des Rettungswesens gilt das Kostendeckungsprinzip. Das bedeutet nach Darstellung Gollins, dass der Kostenträger Krankenkasse vorrechne, wie viel Personalkosten es bedarf, da gebe es keinen Spielraum.

Ob ein Sondersignal eingeschaltet wird, entscheidet der akute Fall. Alex Gutmann stellt dazu fest, dass die Bereitschaft der Verkehrsteilnehmer, auf die Seite zu fahren, weniger wird. Oft bleiben Fahrzeuge, die eine Gasse bilden wollen, auch auf gleicher Höhe auf Bundes- oder Landstraße stehen oder bremsen unvermittelt. „Die meisten wollen Platz machen, machen es aber falsch“, meint Manfred Gollin.

Patienten werden immer schwerer

Die häufigsten Rettungseinsätze führen zu Patienten, bei denen Bewusstlosigkeit gemeldet wird, sei es nach Schlaganfall oder wegen Herzinfarkt, weniger zu Verkehrsunfällen. Die Fahrer sind für schnelle Fahrten trainiert. Matthias Nobs bestätigt, dass die „Patienten immer schwerer“ werden. Im Kreisverband Bad Säckingen gibt es deshalb einen Spezialwagen mit Überbreite zum sicheren Transport.

Auch bei Einsätzen in schwierigen Gebäuden sei durch den Rettungsdienst gewährleistet, dass der Patient vor Ort sofort stabilisiert werde. Dem Patienten entstehen durch die längere Zeit bis zum Transport keine Nachteile, heißt es, aber der Aufwand für das Rettungspersonal werde höher.

Gaffer werden immer häufiger zum Problem

Vor kurzem teilte die Polizei mit, das bei einem Unfall in einem Drogeriemarkt abgesperrt werden musste wegen Gaffern, die den Einsatz behindert haben. Das komme selten vor, meinen die Leiter der Rettungswache. Grundsätzlich sei es „menschlich“, meint Gutmann, dass man schauen will, was passiert ist. Allerdings nehme es zu, dass mit Handys fotografiert und Videos gemacht werde. „Die Hemmschwelle ist gesunken“, heißt es. Das merken auch die Einsatzkräfte am fehlenden Respekt vor ihrer Arbeit, für die nicht jeder im Notfall Verständnis zeige.