Rheinfelden/Schweiz Mehr Besucher im Sole uno: Salzdampfbad in Planung

Das Wellness-Bad zählte nach vorherigem Rückgang nun wieder knapp 526 000 Gäste. Ein neues Sole-Dampfbad ist im Gespräch.

Trotz großer Konkurrenz behauptet sich die Parkressort-Rheinfelden-Gruppe: „2016 hat sich erfreulich entwickelt. Umsatz und Gewinn konnten gesteigert werden“, sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Kirchhofer. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn in der Höhe von 2,77 Millionen Franken (Vorjahr: 2,77 Millionen Franken). Der Umsatz stieg auf 49,7 Millionen Franken (47,96 Millionen). Wichtigster Umsatzträger war die Bad Rheinfelden AG. Sie verzeichnete einen Zuwachs bei den Eintritten, nachdem es 2015 einen Rückgang gegeben hatte.

Die Wellness-Welt „Sole uno“ hatte im Jahr 2016 insgesamt 525.784 Besucher, im Vorjahr waren es 514.490. Zum Gewinn trägt die Bad AG 1,4 Millionen Franken bei, teilt die Parkressort-Rheinfelden-Gruppe mit. Deutlich zugelegt hat in den letzten Jahren die Salina Medizin AG. 2016 wurde der Gesamtertrag um 6,3 Prozent gesteigert. Der Gewinn ging hingegen auf 586 000 Franken zurück (697.000). „Die Betriebskosten stiegen aufgrund von Projektinvestitionen und daraus resultierenden höheren Aufwänden, das schlägt sich im Gewinn nieder“, so Kirchhofer. Die Zahl der ambulanten Behandlungen erhöhte sich auf 146.000 (132.900). Zum stationären Bereich erklärt Kirchhofer: „Die Salina Rehaklinik konnte die Anzahl Patienten leicht steigern, die Aufenthaltsdauer pro Patient reduzierte sich um 0,2 Tage, daher ergaben sich etwas weniger Pflegetage.“ Es waren 9642 (9737).

Die Parkresort-Gruppe ist an der Carasana Bäderbetrieb GmbH in Baden-Baden zu 50 Prozent beteiligt. Dort gehen die Besucherzahlen seit Jahren zurück. Für das Jahr 2016 resultiert ein kleiner Gewinn von rund 150.000 Euro. Zusammen mit dem Land Baden-Württemberg, dem die Immobilien gehören, würden künftige Investitionen geprüft. Kirchhofer geht aber nicht davon aus, dass vor 2020 mit der Realisierung begonnen werden kann. Beim Parkresort in Rheinfelden laufen derzeit hingegen Bauarbeiten. Ein Pavillon-Teil an der Roberstenstrasse wird erneuert. Er soll künftig für die stationären Therapien genutzt werden. Im kommenden Jahr sind zudem Neuerungen beim Sole uno vorgesehen. „Wir wollen unsere Stärken weiter pflegen und das Thema Salz attraktiv erlebbar machen“, so Kirchhofer. Eine Arbeitsgruppe sei daran, Ideen zu evaluieren. Denkbar wäre beispielsweise ein Sole-Dampfbad.