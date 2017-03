Rheinfelden/Schweiz Meeresfrüchte aus Rheinfelden: Crevetten-Zucht bei der Saline Riburg geplant

Künftig könnte es fangfrische Meeresfrüchte aus Rheinfelden geben. Bei der Saline Riburg sollen Crevetten gezüchtet werden.

Bald schon soll es fangfrische Crevetten aus Rheinfelden geben. Die Firma Swiss Shrimp AG realisiert zusammen mit den Schweizer Salinen eine große Crevetten-Zucht auf dem Areal der Saline Riburg.

„Aktuell läuft das Baubewilligungsverfahren“, erklärte Rafael Waber, Geschäftsführer der Swiss Shrimp AG. Ziel sei es, bis Weihnachten 2018 die erste Fricktaler Crevetten-Ernte auf den Markt zu bringen.

„Der Termin ist aber abhängig vom Bewilligungsverfahren“, so Waber. Pro Jahr sollen rund 60 Tonnen Crevetten in Riburg produziert werden können, so Waber weiter.