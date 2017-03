Rheinfelden Markus Schwamm übernimmt Geschäftsführung der Wohnbau

Der 42-jährige Markus Schwamm tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Dieter Burger als Geschäftsführer der Wohnbau Rheinfelden an.

Der Aufsichtsrat der Wohnbau hat vorgesorgt, damit die Geschäfte der kommunalen Wohnbau nahtlos weitergeführt werden, wenn Dieter Burger nach 18 Jahren an der Spitze in den Ruhestand tritt. Am Montag erfolgte im Rathaus die Vertragsunterzeichnung mit Markus Schwamm als Nachfolger. Der 42-Jährige ist mit der Region und der Wohnungswirtschaft vertraut und bringt 17-jährige Erfahrung in leitender Position mit.

Die Wohnbau Rheinfelden gehört mit rund 2000 Wohnungen im Bestand, einer Eigenkapitalquote von gut 30 Prozent und einer Jahresbilanz von zuletzt 68 Millionen Euro zu den kommunalen Wohnungsunternehmen in Baden-Württemberg im oberen Mittelfeld. An die bisher betriebene Ausrichtung in der Wohnungswirtschaft möchte Markus Schwamm anknüpfen „als verlässlicher Partner der Stadtentwicklung“. Bei seiner Vorstellung durch OB Klaus Eberhardt zur Vertragsunterzeichnung im Rathaus betonte der Aufsichtsratsvorsitzende der GmbH das große kommunale Interesse, dass die Wohnbau auch in Zukunft „nicht nur Wohnraum verwaltet“, sondern in einer „Phase der Neugestaltung“ am Wohnungsmarkt auch Bauprojekte realisiert.

Großer Wohnungsmangel

Angesichts des anhaltenden Wohnungsmangels in der Grenzregion zur Schweiz sprach Eberhardt von „Herausforderungen“, die der weiter erwartete Zuwachs an Einwohnern mit sich bringe. Er lenkte den Blick auf die bereits vorbereiteten weiteren Maßnahmen mit der Nachverdichtung in der Römerstraße durch Wohnprojekte, dem Neubau des betreuten Wohnens am Bürgerheim und dem Umbau für den Tafelladen, um deutlich zu machen, dass in recht kurzer Zeit große Aufgaben zu bewältigen sind. Dass städtische Interesse an die Geschäftsführung der Wohnbau sei deshalb, dass sie „gut aufgestellt“ bleibt.

17 Bewerber auf die Stelle

Dass die Position Interesse weckt, zeigt die Zahl von 17 Bewerbungen. Die Wahl Markus Schwamms stellt Eberhardt als ein „sehr überzeugendes Ergebnis“ im Aufsichtsrat dar. Es komme nicht nur auf kaufmännische Kompetenz an, sondern auch „auf regionale Marktkenntnis“. Die bringe Schwamm ein, wenn er zum 1. Oktober seine Aufgabe in Rheinfelden antritt.

Die Stadt setzt große Erwartungen in die Arbeit der Wohnbau, erklärte Eberhardt am Montag „weil wir eine hohe soziale Verantwortung haben“. Der zu bewältigende Spagat besteht angesichts des Mietpreisniveaus für die GmbH darin, zum einen „ordentlich zu Wirtschaften und zu Haushalten“, um handlungsfähig zu sein, aber auch Wohnbau zu betreiben, der sich rechnet.

Sebastian Minges erklärte für die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden als Gesellschafter, dass Schwamm als „kompetenter Mann“ gesehen werde, der rentabel wirtschafte und „positive Impulse“ setze. Die Wohnbau als kommunales Unternehmen soll in einem Markt mit Mietpreisen „deutlich über der Inflationsrate“ (Minges) regulierend wirken und als ein Instrument, um „das soziale Moment abzufedern“ (Eberhardt). Wachstum bleibt angesagt, Bauträgermodelle gelten dabei als denkbar, um die hohe Nachfrage nach mehr Wohnraum dabei zu erfüllen.

Geschäftsführer Dieter Burger sieht mit der Wahl Schwamms, den er seit Jahren gut kenne, die Fortsetzung des bisher funktionierenden Mixes „mit guter sozialer Durchmischung“ gewährleistet. Durch geförderten Wohnungsbau gelang es der Wohnbau, zuletzt in der Goethestraße neue Wohnungen zu vermieten, die ein Drittel günstiger sind als die ortsübliche Vergleichsmiete, die bei zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter liegt.

Zur Person

Der Fachmann aus der Wohnungswirtschaft war von 1999 bis 2003 in Lörrach Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Danach wechselte Markus Schwamm als Geschäftsführer zur städtischen Wohnungsbau Lahr, um die Herausforderung anzunehmen, nach dem Abzug der Kanadier und der Aufnahme von 10 000 neuen Bürgern ein Quartier mit 500 Wohnungen zukunftsfähig zu sanieren und im Rahmen der Landesgartenschau 2018 weiter zu entwickeln. Nur kurz, weil es, wie der 42-Jährige sagt, zu unterschiedlichen Vorstellungen über die strategische Ausrichtung gekommen sei, war Schwamm Geschäftsführer und später Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Bauvereins Breisgau (Freiburg).