Rheinfelden Marathonläufer vom LCM Rheinfelden haben treue Laufkundschaft

Der Laufclub Marathon sammelt für Kinderkrebshilfe große Summen. Im März gibt es wieder einen Lauftag mit Halbmarathon.

Der Laufclub Marathon hatte zur 32. Mitgliederversammlung geladen, um den Vorstand zu wählen und Mitglieder zu ehren. Erfreuliches gab es zum Benefizlauf in Adelhausen zu verkünden: 8000 Euro sind 2016 für die Kinderkrebshilfe zusammen gekommen. Vorsitzender Jürgen Schäfer zog Bilanz. „Im letzten Jahr waren wir 114 im Verein. Wir hatten fünf Neuanmeldungen, denen vier Abmeldungen gegenüberstehen“, sagte er zum Mitgliederstand. „Die Neuanmeldungen haben unseren Altersdurchschnitt erheblich gesenkt.“

Am Rheinfelder Lauftag, der Hauptveranstaltung des Vereins, hatten sich rund 300 Läufer angemeldet. „Der Lauftag war auch 2016 wieder eine gelungene Veranstaltung. Wir haben eine treue Laufkundschaft, die uns seit Jahren begleitet“, meinte Schäfer. Der 28. Adelhausener Benefizlauf im Januar 2017 konnte dank dem Einsatz des städtischen Werkhofs wieder auf der alten Strecke stattfinden. Auch hier nahmen rund 300 Läufer teil. Den Benefizlauf zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg veranstaltet der LCM gemeinsam mit dem TuS Adelhausen. Kassiererin Bärbel Fröbel berichtete, dass beim 27. Benefizlauf 2016 wieder 8000 Euro Spenden eingenommen und der LCM dem Förderverein schon insgesamt rund 193 000 Euro gespendet habe. Der Benefizlauf von 2017 ist dabei noch nicht einberechnet, so dass der Verein sich der 200 000 Euro-Marke nähert.

Fröbels Kassenbericht blieb ohne Beanstandungen und einstimmig wurde die Kassiererin wie auch der Gesamtvorstand von den Mitgliedern entlastet. Alois Stöcklin führte die Entlastung und die Neuwahlen für die kommenden zwei Jahre durch. Jürgen Schäfer wurde als Vorsitzender bestätigt. Auch Thomas Rosswog als Vizevorsitzender, Hannelore Steinebrunner als Schriftführerin und Bärbel Fröbel als Kassiererin wurden in ihre Ämter wiedergewählt. Fröbel kündigte an, sich in zwei Jahren nicht mehr als Kassiererin zur Verfügung zu stellen und das Amt in jüngere Hände abgeben zu wollen. Martina Stoll, die bisher als Beisitzerin agierte, wurde zur Sportwartin gewählt und Ottmar Stöcklin zum Kassenprüfer. Als zweiter Kassenprüfer ist Johannes Hofmann noch für ein Jahr im Amt.

Die Wahlen erfolgten alle einstimmig. Fröbel ehrte Heike Menne und Hedwig Goda für 30 Jahre Mitgliedschaft sowie Kornelia Lemser für 25 Jahre mit einer Urkunde. Schäfer würdigte Frank Philipp für 30 Jahre sowie Gerold Klotz-Engmann und Welf Dieterich für 25 Jahre.

