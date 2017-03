Rheinfelden Mann wird bei Arbeitsunfall in Förderband gezogen und schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in der Warmbacher Straße/B34 gegenüber einer Spedition ein tragischer Arbeitsunfall.

Ein 52-jähriger Mann wurde aus bislang unbekannter Ursache in ein Förderband gezogen und dabei schwer verletzt. Das DRK und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.



Die B 34 zwischen der Anschlussstelle A861/ Rheinfelden-Süd und Wyhlen musste zur Landung des Rettungshubschraubers in beiden Richtungen bis gegen 17.30 Uhr gesperrt werden. Der Verletzte wurde durch den Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht.



Zur Betreuung einiger Arbeitskollegen musste die Polizei ein Kriseninterventionsteam an die Unglücksstelle hinzuziehen.



Die Hintergründe des Unfalls sind bislang noch völlig unklar, die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Lörrach übernommen.