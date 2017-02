Rheinfelden Mann klettert auf fremde Motorhaube und sein Kumpel filmt die Aktion

Ein Anwohner der Warmbacher Straße verständigte am frühen Freitagmorgen die Polizei. Dieser war gegen 0.20 Uhr auf zwei junge Männer aufmerksam geworden, die randalierten.

Die Männer sollen gegen ein Straßenschild geschlagen und dabei Lärm verursacht haben. Der Zeuge konnte anschließend beobachten, wie einer der beiden auf das Autodach seines in der Warmbacher Straße geparkten Pkws stieg, während der andere die Aktion mit dem Handy filmte.Die herbeigerufene Streife traf die beiden alkoholisierten Männer noch an der Örtlichkeit an und kontrollierte sie. Das Handy wurde beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer aufgenommen.Am Auto entstanden Kratzer und Eindellungen, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.