Rheinfelden Mann bezieht 41.000 Euro Arbeitslosengeld, obwohl er Job in Basel hat

Ein 47-jähriger Mann aus Rheinfelden muss für zehn Monate ins Gefängnis, nachdem er mit falschen Angaben beim Jobcenter Lörrach 41.000 Euro Arbeitslosengeld erschlichen hatte.

Nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatte ein 47-jähriger Rheinfelder über einen Zeitraum von mehr als zweieinhalb Jahren vom Jobcenter Lörrach Arbeitslosengeld II in Höhe von mehr als 41.000 Euro erhalten, obwohl er zeitgleich in einem Arbeitsverhältnis bei einer Basler Firma stand. Dies hatte er dem Jobcenter verschwiegen.In seiner Vernehmung durch die Zollbeamten zeigt sich der Mann reuig. Seine Spielsucht habe ihn zu seinem betrügerischen Vorgehen veranlasst.Das Amtsgericht Lörrach sah die Vorwürfe als erwiesen an und verurteilte den Mann rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt wurde. Das zu Unrecht bezogene Arbeitslosengeld will er in Raten zurückzahlen, schreibt das Hauptzollamt Lörrach in einer Pressemitteilung.