Rheinfelden Männerkleidung ist Mangelware im Kleiderladen des DRK

Der Kleiderladen des DRK in Rheinfelden hat Kunden aus allen gesellschaftlichen Schichten. Die Einrichtung sucht weitere ehrenamtliche Mitarbeiter.

Es ist halb vier. Der Kleiderladen des DRK in der Güterstraße ist gut besucht. Etwa zehn Leute streifen durch den kleinen Laden, stöbern am Wühltisch oder begutachten die Hosen, Shirts und Blusen an den Kleiderstangen. Immer wieder ist das Klingeln eines Glöckchens zu hören, wenn ein weiterer Besucher durch die Tür kommt. „Für einen Donnerstagnachmittag ist richtig viel los, das liegt wahrscheinlich an der Saisonumstellung“, sagt Karin Lützelschwab, die als Leiterin des Sozialdienstes auch für den Kleiderladen zuständig ist.

Am Wochenende des 24. und 25. März wurden die Winterkleider in den Keller geräumt und die Frühjahrsmode in den Laden gehängt. „Am Dienstag nach der Umstellung war hier noch mehr los, wir hatten eine riesige Schlange vor dem Laden“, erinnert sich Lützelschwab. Im Monat kämen durchschnittlich 700 Menschen in den Laden, der nun seit sieben Jahren besteht. „Wir haben einige Stammkunden, manche schauen sogar mehrmals an einem Tag rein.“ Die Besucher stammten aus allen gesellschaftlichen Schichten, rund 50 Prozent von ihnen seien Ausländer, sagt Lützelschwab. Viele kenne sie aus ihren Deutschkursen, die sie an der VHS gibt.

Nicht alle Kunden sind bedürftig, und das sei völlig in Ordnung. „Wenn wir gewollt hätten, dass nur Bedürftige in den Laden kommen, hätten wir ein anderes Konzept gewählt“, sagt sie. „Zu uns kann jeder kommen und günstig Kleider erwerben.“ Die Preisspanne der angebotenen Ware liegt zwischen 30 Cent und fünf Euro. Und tatsächlich gibt es auch Kunden, die den Laden nicht vorrangig wegen der günstigen Preise aufsuchen. „Ich komme hierher, weil ich großen Wert auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung lege“, sagt eine 30-Jährige aus Rheinfelden, die sich bereits einige Stücke zum Anprobieren rausgesucht hat. Sie lege außerdem Wert auf gute Qualität, suche nach Naturmaterialien und nicht nach Polyester. Im Kleiderladen des DRK werde sie immer wieder fündig. Derzeit betreuen 16 Frauen den Laden auf ehrenamtlicher Basis. „Es waren schon mal mehr als 20, wegen Krankheit und Alter sind aber einige ausgeschieden“, sagt Lützelschwab, die selbst mit im Laden steht. Für neue Helferinnen und Helfer wäre sie sehr dankbar.

Die Hauptarbeit besteht im Sortieren der gespendeten Kleider und im Verkaufen an den beiden Öffnungstagen. Montags und mittwochs wird jeweils sortiert, dienstags hat der Laden dann von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Natürlich beraten die Frauen die Kunden auch und helfen ihnen, sich im Laden zurechtzufinden. Beim Sortieren falle immer wieder auf, dass deutlich mehr Damenkleider als Herrenkleider abgegeben würden. „Frauen scheinen sich öfter von ihren Kleidern zu trennen, Männer erst dann, wenn diese nicht mehr tragbar sind“, vermutet Lützelschwab. Bei den Kunden liege das Verhältnis zwischen Frauen und Männern bei etwa 60 zu 40 Prozent. „Bei Männerkleidern sind wir also eher unterversorgt.“ Gerade würden verhältnismäßig viele Kleider abgegeben, darunter aber auch immer wieder welche, die keine gute Qualität mehr hätten. „Aber wir bekommen auch klassische Fehlkäufe, bei denen man sieht, dass sie noch nicht getragen wurden“, sagt Karin Lützelschwab.

Der Erlös des Kleiderladens kommt dem Ortsverein des DRK Rheinfelden zugute und wird dort von den verschiedenen ehrenamtlichen Abteilungen genutzt. Wie viel Umsatz der Laden macht, kann Lützelschwab nicht genau sagen. Pro Jahr würden in etwa 35 000 Teile verkauft, es fallen aber auch Ladenmiete und Nebenkosten an. „Es bleibt aber schon was hängen, und das nutzen wir für soziale Zwecke“, so Lützelschwab. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann einfach innerhalb der Öffnungszeiten in den Kleiderladen gehen oder bei Karin Lützelschwab anrufen unter 07623/719190.