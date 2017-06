Rheinfelden Lothar Wihan löst Rita Krause an der Spitze des SPD-Ortsvereins Karsau ab

Lothar Wihan übernimmt die Leitung des SPD-Ortsvereins. Wihan löst damit Rita Krause an der Spitze ab, die nicht mehr für das Amt kandidierte.

In ihrem Bericht führte Rita Krause als Vorsitzende der SPD Karsau, aus, dass 2016 vor allem durch die Landtagswahl und die Vorbereitung für die kommende Bundestagswahl geprägt war. Unter anderem fand eine Radtour zum Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt im Rahmen der Diskussion um einen durchgehenden Radweg entlang des Rheins statt.

Krause sagte, dass es schwer falle, neue, junge Mitglieder zu gewinnen. Aktuell hat der Ortsverein 49 Mitglieder. Am 18. August plant der Ortsverein den SPD-Bundestagswahlkandidaten Jonas Hoffmann in den Pfarrsaal einzuladen. Das Familienfest soll am 30. September sein. Die stellvertretende Vorsitzende Vanessa Edmeier berichtete für die Ortschaftsratsfraktion und sprach von Erfolgen. Dazu zählte sie etwa die Einrichtung eines Zebrastreifens in der Schildgasse, die erste Teilsanierung der Sonnenrainhalle oder die Zusage der Stadt, die Trotte zu modernisieren. Auch weiterhin werde sich die SPD für einen festen Blitzer in Beuggen und einen durchgehend geteerten Radweg nach Nordschwaben einsetzen.

Aus dem Gemeinderat berichtete Uwe Wenk. Als Ergebnisse für Karsau aus der Klausurtagung nannte Wenk den Übergang der Tschamberhöhle vom Schwarzwaldverein an die Stadt sowie eine Studie für den Radweg zwischen Beuggen und Schwörstadt. Der Weiterbau der A 98.5 bleibe weiterhin ein Thema. Die Ortschaftsräte aus Minseln und Karsau haben den Antrag gestellt, die Bereitstellung der Flächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen mit den Verhandlungen für den Tunnel zwischen Minseln und Karsau zu verknüpfen. Auch die Diskussion um den Festschopf sei noch nicht zu Ende.

Für die Kreisdelegiertenkonferenz wurden Vanessa Edmeier, Uwe Wenk, Günter Krause, Lothar Wihan und Dieter Krause als Delegierte gewählt. Bei den Vorstandwahlen trat Rita Krause als Vorsitzende nicht mehr an. Lothar Wihan wurde bei einer Enthaltung gewählt. „Ich betrachte meine Wahl aufgrund meines Alters als eine Übergangslösung“, meinte der 74-jährige Wihan. Der Nordrhein-Westfale lebt seit 18 Jahren in Karsau. Der frühere Lackingenieur hat noch keine politischen Ämter bekleidet und ist auch erst seit drei Jahren SPD-Mitglied. Wihan betonte, dass es wichtig sei, junge Leute für den Ortsverein zu gewinnen. Die weiteren Wahlen erfolgten einstimmig.

Der SPD-Vorstand

Lothar Wihan (Vorsitzender), Vanessa Edmeier (Stellvertretende Vorsitzende), Uwe Wenk (Schriftführer), Dieter Krause (Kassierer), Rita Krause, Günter Krause und Albert Ganter (Beisitzer), Hans-Rudi Blüny (Seniorenbeauftragter) und Bernd Brombach (Kassenprüfer). www.spdkarsau.de