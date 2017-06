Rheinfelden Lothar Wihan kritisiert Regierungspräsidentin Schäfer zur A-98-Debatte

Das Mitglied der BI „A 98 Tunnel Karsau-Minseln“ reagiert auf die jüngste Kritik von ärbel Schäfer an den Ortschafträten mit einem offenen Brief.

Rheinfelden – Mit einem offenen Brief reagiert Lothar Wihan auf die Kritik von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer an den Forderungen der Ortschaftsräte Karsau und Minseln in Bezug auf den Weiterbau der A 98.5. Das Mitglied der Bürgerinitiative A 98 Tunnel Karsau-Minseln bezieht sich darin auf die Berichterstattung "Kritik an ablehnender Haltung" vom 7. Juni. Der Inhalt des Artikel, der auf einem Schreiben Bärbel Schäfers beruht, erinnere sehr an eine „Haltet den Dieb“-Taktik, schreibt Wihan. „Die notwendigen artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind Ihrer Behörde seit acht oder neun Jahren bekannt, die Öffentlichkeit und die Stadt Rheinfelden wurden aber bisher nicht informiert, erforderliche Maßnahmen nicht in Angriff genommen.“

Dass sich Schäfer nach so langer Zeit persönlich dafür einsetzt, dass der Bund die notwendigen Mittel bereitstellt, sei kein besonderer Verdienst, sondern ihre Pflicht. Nun sollten die Gemeinden in einer „Hau Ruck Aktion“ Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen, so Wihan weiter, womit Schäfer von allen Sorgen befreit wäre. Laut Wihan ist es „billige Polemik“, wenn Bärbel Schäfer behauptet, „eine ablehnende Haltung der Stadt gegenüber dieser zwingenden Artenschutzmaßnahme würde den Weiterbau der A 98.5 erheblich verzögern, im schlimmsten Fall sogar unmöglich machen.“

Mit einer solchen „Killerphrase“ könne man Widersprechende leicht mundtot machen. „Soweit mir bekannt, haben aber die Ortschaftsräte von Minseln und Karsau diese notwendigen Maßnahmen nicht abgelehnt, sondern an die Bedingung einer Überdeckelung geknüpft“, so Wihan weiter. Darauf gehe Schäfer aber nicht ein. Das BI-Mitglied fordert von ihr zu erklären, warum die Zusage zu einer Überdeckelung den Bau des Abschnittes A 98.5 verzögern solle. Bisher sei der Bau weder durch Rheinfelden noch seine Ortsteile verzögert worden. Verzögerungen habe es aber durch viele Fehlplanungen gegeben. Schäfer missachte das elementare Interesse der betroffenen Ortsteile. „Karsau, vor allem aber Minseln, sind an einem schnellen Weiterbau des Abschnittes 98.5 interessiert, um starke Beeinträchtigungen zu vermeiden, die nach Fertigstellung des Abschnittes A 98.4 ohne einen Weiterbau zu erwarten sind“, schreibt Wihan.