Rheinfelden Lisa Käfer über das Flüchtlingscamp Idomeni: "Die Not der Menschen fand ich unerträglich"

Die 28-jährige Lisa Käfer hat mit ihrem Mann Grischa Hilfsgüter in das inzwischen geräumte Flüchtlingscamp Idomeni gefahren.

Wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, treten vor allen Dingen zwei Gruppen öffentlich in Erscheinung: Die unermüdlichen Helfer, die sich ehrenamtlich engagieren und die ebenso unermüdlichen Gegner, die lautstark insbesondere im Internet Stimmung gegen diese Menschen und die verantwortlichen Politiker machen. Dazwischen aber gibt es eine große Masse, die sich ihre eigenen Gedanken macht und auf ihre Art mit dem Thema umgeht. Dazu gehört auch Lisa Käfer aus Rheinfelden.

„Ich hab’ das irgendwann nicht mehr ausgehalten“, sagt Lisa Käfer und blickt ihr Gegenüber mit festem Blick an. Die Bilder im Fernsehen, die Schlagzeilen in den Zeitungen, die sich seit dem Spätsommer 2015 fast ausschließlich um ein Thema drehen: Flüchtlinge. Insbesondere die Lage in dem illegalen Camp in Idomeni, mittlerweile von der Militärpolizei geräumt, ließ Käfer keine Ruhe. „In den Nachrichten wurde damals so viel berichtet. Die Not der Menschen fand ich fast unerträglich.“ Also fasste die heute 28-Jährige an Ostern 2016 einen Entschluss, den wohl viele waghalsig nennen würden: Sie setzte sich mit ihrem Mann Grischa ins Auto und fuhr los. So, wie sie schon einige Jahre zuvor losgefahren, beziehungsweise losgeflogen ist.

Als Käfer 23 Jahre alt ist, erfährt sie, dass eine ihr gut bekannte Familie aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Schildgasse in ihr Heimatland Kosovo abgeschoben wurde. „Eine Freundin und ich wollten uns vergewissern, dass es der Familie gut geht.“ Also setzten sie sich in ein Flugzeug und machen sich auf die Suche. Gefunden haben die beiden jungen Frauen die Familie nicht. Aber sie erfuhren große Gastfreundschaft. „Die Menschen dort sind so viel ärmer als wir. Aber sie haben alles mit uns geteilt.“ Teilen wollen Käfer und ihr Mann auch etwas vom Wohlstand in Deutschland mit den Flüchtlingen in Idomeni. Sie starten im sozialen Netzwerk Facebook einen Aufruf. Vor allen Dingen Sanitätsprodukte und Kleider möchten sie den Menschen bringen. „Da ist schon einiges zusammengekommen, auch rund 2000 Euro konnten wir mitnehmen“, erinnert sich Käfer. In der Freiwilligenhochburg Polykastro, rund 15 Autominuten entfernt vom Lager, bezog das Paar ein Hotel – wie Hunderte andere Helfer auch. „Wir mussten erst mal ein Update machen, keiner der Helfer hat irgendwie zum anderen gehört“, sagt Käfer und lacht bei der Erinnerung. Die Kleidung gaben sie an einer zentralen Sammelstelle ab, die übrigen Spenden wollten sie vom Auto aus verteilen. Ein Fehler, wie sich herausstellte. „Die haben uns die Sachen buchstäblich aus den Händen gerissen, völlig chaotisch.“

In den folgenden Tagen organisierten sie sich besser. „Wir sind mit großen Tüten die Zeltreihen abgelaufen und haben die Spenden verteilt. Für das Geld haben wir in einem nahegelegenen Discounter Lebensmittel gekauft.“ Auf ihrem Rundgang wurde ihnen fast überall Tee und Essen angeboten. „Es war trotz Elend eine schöne, hoffnungsvolle Atmosphäre.“ Diese Erfahrungen und Erinnerungen prägen Käfer bis heute. Umso entschlossener tritt sie gegen rassistische Äußerungen oder unwürdige Kommentare gegen Flüchtlinge auf. „Wenn auf Facebook oder auf einer Party so eine Diskussion aufkommt, lasse ich nicht mehr locker – auch im eigenen Freundeskreis nicht.“ Das mag anstrengend sein, aber Weghören gilt für Käfer nicht. „Nicht jeder kann oder muss sich ehrenamtlich engagieren. Sicher kommt nicht jeder auf die Idee, eine Wagenladung voller Spenden in eine Flüchtlingscamp zu bringen“, sagt Käfer. Aber auf einen menschenwürdigen Umgang miteinander kann jeder achten, findet die junge Frau, die bald ihr erstes Kind erwartet. Das habe im Übrigen nichts mit Integration zu tun. „Dass wir die Spenden ins Camp gebracht haben, war keine politische Aktion, sondern eine humanitäre.“ Klopapier und Essen spenden, löse sicher nicht die Flüchtlingsfrage. „Aber schlechter wird dadurch auch nichts. Menschliche Gesten sind nie falsch.“

Heute ist das Camp in Idomeni Geschichte, die Lager wurden andernorts aufgeschlagen. Heute sind Flüchtlinge in den Augen vieler nicht mehr nur Sozialschmarotzer sondern auch Terroristen, Vergewaltiger und Mörder. Hat das Käfers Sicht auf die Dinge verändert? „Nein, nicht im Kern.“ Natürlich denke sie darüber nach, an ihrem Wunsch nach einer moderaten Sicht der Dinge habe sich jedoch nichts geändert. Wohl aber nimmt sie wahr, dass sich die Diskussionskultur noch einmal verschärft hat – Grauzonen gebe es nicht mehr. „Das hat man ganz aktuell an dem Polizeieinsatz diese Jahr an Silvester gesehen. Warum kann man den Einsatz nicht gut finden, aber dennoch an einigen Punkten Kritik üben, ohne, dass man gleich in irgendwelche Ecken gestellt wird?“ Für Lisa Käfer ist eines sicher: Sie würde jederzeit wieder eine solche Aktion starten – auch mit Kind.