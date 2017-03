Rheinfelden Lehrer der Rheinfelder Hans-Thoma-Schule planen Zirkus-Projekt

Bei den Projekttagen am Schuljahresende sollen Grundschüler die Gelegenheit bekommen, Zirkusluft zu schnuppern und sogar selbst bei einer Show mitzuwirken. Die Idee stammt von den Lehrern Kristina Boos und Sebastian Heinricht. Im Moment ist die Aktion ist allerdings noch auf Spenden angewiesen.

Bei der Projektwoche zum Schuljahresende möchten die Lehrer der Hans-Thoma-Schule mit den Schülern ein großes, gemeinsames Zirkusprojekt veranstalten. Die Suche nach Sponsoren für das Projekt verlief bislang aber schlecht und jetzt steht das Projekt auf der Kippe, wenn sich nicht noch finanziellen Unterstützer finden.

„Manege frei in der Schule“, könnte es heißen, wenn ein professioneller Kinderzirkus aus Bad Krozingen sein Zirkuszelt bei der Hans-Thoma-Schule aufbaut und Grundschüler in der Manege die Zuschauer auf den Rängen mit einer bunten Show bezaubern. Alle Rollen im Zirkus sollen von Schülern besetzt werden und dabei alle 170 Schüler der Warmbacher Grundschule mitwirken als Zirkusdirektor, Clowns oder Akrobaten. Mit trainierten Pferden und Tauben könnten die Schüler sogar als Dompteure auftreten.

Die Idee zu dem Zirkusprojekt hatten Kristina Boos, Klassenlehrerin der 4b, und Sebastian Heinricht, Klassenlehrer der 4a. „Wir wollten ein Projekt für die ganze Schule machen und im Gespräch sind wir dann auf Zirkus gekommen“, erzählt Heinricht. „Durch dieses Projekt möchten wir die Kinder in ihren Persönlichkeiten stärken, dass sie ihre Kreativität einbringen. Wir wünschen uns, dass am Ende alle sagen: Wir haben das gemeinsam auf die Beine gestellt, das war unser gemeinsames Projekt.“ In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien, 17. bis 21. Juli, findet an der Hans-Thoma-Schule die Projektwoche statt, in die auch das Zirkusprojekt eingebettet werden soll.

Die Schüler sollen den Zirkus kennenlernen, eine Rolle aussuchen und vier Tage lang mit den Profis ihre Zirkusnummern vorbereiten und üben. Am Freitag wäre dann der große Auftritt beim Schulfest vor den Lehrern, Eltern und Gästen aus Kindergärten und anderen Grundschulen. „Der Freitag ist noch nicht konkret geplant, aber wir haben uns als Kollegium überlegt, dass wir den Aufführungstag als Schulfest gestalten wollen“, sagt Heinricht.

Mit der Finanzierung des Projekts sieht es zurzeit aber schlecht aus, da die Sponsorensuche bisher keinen Erfolg brachte. An Kosten stünde ein höherer vierstelliger Betrag an. Schon im Dezember hatten Boos und Heinricht begonnen, Briefe zu verschicken. Am Ende waren es rund 200 Stück. „Wir haben nur drei oder vier Briefe mit Absagen zurückbekommen“, sagt Boos. „Ein Teil kann vielleicht durch Eltern oder den Förderverein übernommen werden, aber es wäre schade, wenn das Projekt nur wegen des finanziellen Aspekts nicht zustande käme. Wir hoffen aber, dass wir noch jemanden finden.“ Beide Lehrer sind sich sicher, dass die Grundschüler aller Klassen von dem Zirkusprojekt profitieren würden. Die Vielfalt im Zirkus spiegele die Vielfalt an der Schule und im Leben wieder. Heinricht meint: „Wir wollen den Kindern vermitteln, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat, und dass wir das als Gemeinschaft nutzen können.“ Die Kinder könnten dabei ganz viel auf anderen Ebenen, abseits des Unterrichts, lernen. Stärkung des Selbstbewusstseins, Teilhabe, soziale Kompetenz, Kreativität nennen die beiden als Beispiele. Boos meint: „Wir wollen den Kindern eine ganz besondere Erfahrung ermöglichen, die nicht alltäglich ist.“

Spendenaufruf

Spenden für das Zirkusprojekt an der Hans-Thoma-Schule sind dringend gesucht. Sponsoren können sich noch bis 18. April beim Schulsekretariat, Telefon 07623/82 41, oder per E-Mail (zirkusprojekt-hts@web.de) melden.