Rheinfelden Lehrer aus Südkorea begeistert Metallbauerklasse der Gewerbeschule

Im Rahmen eines Lehreraustausches kam die Metallbauerklasse an der Gewerbeschule zu einem außergewöhnlichen Unterricht.

Sie wurde von Muhyoung Lee, einem Berufsschullehrer aus Südkorea, in englischer Sprache unterrichtet. Lee eröffnete den Unterricht mit den berühmten „Turtleships“, mit denen sich Korea im 16. Jahrhundert erfolgreich gegen Japan behaupten konnten. Die Schüler bekamen die Aufgabe, das „Turtleship“ mit Hilfe eines Bausatzes zu montieren.

Das Ziel der Stunde waren die Eigenschaften von unterschiedlichen Werkstoffen und die daraus resultierenden Einsatzmöglichkeiten. Lee war drei Wochen in den unterschiedlichen Abteilungen an der Gewerbeschule, um die berufliche Ausbildung in Deutschland kennenzulernen.