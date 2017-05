Rheinfelden Leck in vier Meter Tiefe: Warum das Freibad später öffnet

Das Freibad in Rheinfelden öffnet voraussichtlich am kommenden Samstag. Ein Leck in der Hauptleitung ist Grund für den späten Saisonstart. Am Eröffnungstag gibt es freien Eintritt für alle Besucher.

Der Saisonstart im Freibad ist später als in anderen Jahren. Wegen eines hohen Wasserverlusts, der entdeckt wurde, als die Becken gefüllt waren, musste die Saisoneröffnung um eine Woche verschoben werden. Das Leck wurde gefunden und die Reparaturarbeiten sind in vollem Gange. Voraussichtlich eröffnet das Freibad am Samstag. Wie jedes Jahr zahlen die Besucher am ersten Tag keinen Eintritt.

Ein Loch klafft zwischen dem Warmwasserbecken und dem 50-Meter-Becken mit der Insel. Darin steht eine braune Brühe aus Wasser und Erde. Das Problem ist aber mit bloßem Auge gar nicht auszumachen und liegt noch tiefer. Über den Winter werden die Leitungen leer gepumpt, damit die Rohre nicht durch gefrierendes Wasser geschädigt werden. Bevor die Becken gefüllt werden, werden zunächst die Leitungen wieder unter Druck genommen und auf Undichtigkeiten untersucht.

Leck beim Triathlon entdeckt

Vor dem Triathlon am ersten Maiwochenende wurden die Becken trotz eines zunächst geringen Wasserverlusts aber gefüllt. Einen Tag vor dem Triathlon offenbarte sich dann, dass doch ein größeres Leck aufgetreten sein musste. Der Wasserverlust lag bei beträchtlichen 500 Kubikmetern, woraufhin der Saisonstart um eine Woche verschoben werden musste und die Wasserzufuhr in das betroffene 50-Meter-Becken gestoppt wurde.

Der Schwimmbadbetrieb fällt in die Zuständigkeit der Hauptabteilung der Stadtverwaltung. Die stellvertretende Abteilungsleiterin Vanessa Hünerli berichtet, dass 2014 in der Hauptleitung Inliner verlegt wurden. So wurde die Hauptleitung zunächst ausgeschlossen, als der Wasserverlust festgestellt wurde. Der städtische Energiebeauftragte Michael Schwarz merkt dazu an: „Da ging die Suche nach dem Ausschlussverfahren los.“ Letztlich, als alles andere ausgeschlossen war, fiel der Verdacht doch wieder auf die Hauptleitung. Eine Fachfirma entdeckte schließlich mit einer Kamera ein Loch in der durch die Hauptleitung gespeisten Düsenzuleitung des 50-Meter-Beckens. Das Leck lag in vier Meter Tiefe.

„Das sind alles alte, marode Leitungen“, meint Schwarz. „Unvorhergesehenes kann immer auftreten. Je älter die Rohre, desto größer das Risiko.“ Eine Kosteneinschätzung kann er aber nicht abgeben, da es in solchen Fällen schnell gehen muss. Für Reparaturen fallen im Freibad jährlich hohe Kosten im fünfstelligen Bereich an. Unerwartet füllte sich dann das ausgehobene Loch auch noch mit Wasser. Weiteres Wasser floss aber nicht nach. Eine weitere Undichtigkeit lag somit nicht vor. Bevor die Arbeiten fortgesetzt werden konnten, muss das Loch wieder leer gepumpt werden. Wenn die Leitung freigelegt ist, wird die Schadstelle aus dem Rohr herausgesägt und ein passgenaues Stück eingesetzt und fest geschweißt werden.

Neue Dusche im Freien

„Die Mitarbeiter schaffen bis zum Anschlag“, lobt Vanessa Hünerli die Beschäftigten im Freibad. „Es ist alles vorbereitet.“ Im Außenbereich wurden eine neue Dusche installiert, die Beete hergerichtet und neue Bäume gepflanzt. Im Erdgeschoss unter dem Schwimmbadkiosk wurden die Fenster erneuert. Für den Kiosk wurde eine neue Pächterin gefunden. Silvana Conocchia wird mit Pizzen, Pommes und selbstgemachtem Eis die Badegäste versorgen. Hünerli zeigt sich zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass bis Samstag alles fertig ist.“

Zeiten und Preise

Start in die Saison ist am Samstag, 20. Mai, mit kostenlosem Eintritt. Das Freibad hat täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Der reguläre Einzeleintritt kostet für Erwachsene vier Euro, für die üblichen Gruppen ermäßigt drei Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren 2,50 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.