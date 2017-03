Mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg die gewaltsame Tötung einer 46-jährigen Frau aus Degerfelden in der Nacht zum 26. September 2016 geahndet.

Der Täter, ein 56-Jähriger aus Karsau und ihr früherer Lebensgefährte, ist von den Richtern des Mordes aus niedrigen Beweggründen schuldig gesprochen worden.

Wie an jedem der insgesamt fünf Verhandlungstage trägt der Angeklagte nicht nur seinen schwarzen Nadelstreifenanzug in Kombination mit einem weißen Oberhemd, sondern auch ein schwer zu interpretierendes Grinsen. Der Tod seiner ehemaligen Partnerin, für den ausweislich der von der Vorsitzenden Richterin Eva Kleine-Cosack vorgetragenen mündlichen Urteilsbegründung nur er die Verantwortung trägt, scheint ihn nicht zu treffen. Eines allerdings hat er seinem Verteidiger Robert Phleps angetragen: Er will gegen das Urteil Revision einlegen.

Persönlichkeit gibt Rätsel auf

Die Persönlichkeit des nunmehr, wenn auch noch nicht rechtskräftig Verurteilten, gibt Rätsel auf. Er ist nicht vorbestraft, hat sich, als er wenige Stunden nach der Tat von der Polizei vor seinem angemieteten Wohnhaus in Karsau festgenommen wurde, in Schweigen gehüllt. Als ihm ein Kriminalbeamter sagte, dass ihm vorgeworfen werde, seine ehemalige Partnerin mit zahlreichen Messerstichen ermordet zu haben, antwortete er zu dessen Verblüffung mit zwei Worten: „Ach so!“ Ansonsten hüllte er sich in Schweigen, bis er es für vier Worte letztmalig brach: „Machen Sie Ihre Arbeit.“

Als einen narzisstischen und manipulativen Menschen hat ihn im Prozess der forensische Psychiater Peter Winckler eingeschätzt. Als einen Menschen, der hochkränkbar sei, der nach der Tat, so er denn der Täter gewesen sein sollte, ohne innere Erschütterung und völlig entspannt reagiert habe. Ein Mensch, dessen Kriminalprognose aus diesen Gründen „alles andere als günstig“ sei. Auch bei Winckler hatte der Angeklagte sein Recht auf Schweigen durchgesetzt. Die Richter haben den 56-Jährigen trotz seines Schweigens verurteilen können.

Zeugen hatten die Hilferufe der 46-Jährigen gehört, einer war auf die Straße gelaufen und hatte einen hageren großen Mann mit einer hellen Damenhandtasche vor ihrem Haus gesehen. Dann sah er, wie dieser Mann kurz darauf völlig ruhig und entspannt eine leblose Frau an den Handgelenken hinter eine Hecke zog. Eine helle Damenhandtasche mit Blutflecken von der 46-Jährigen wurde später bei einer Durchsuchung des Hauses des 56-Jährigen gefunden. Dazu ein Messer mit ihrem Blut und an der Messerscheide auch mit seiner DNA vermischte Blutspuren. Am Kofferraum seines Auto fanden sich Blutspuren der Getöteten und auf dem Fahrersitz ein Blatt einer Tujahecke, wie sie am Tatort wächst.

Unter dem Auto der Getöteten entdeckte die Polizei einen GPS-Tracker, der seit Monaten Geodaten des Autos auf ein Handy des 56-Jährigen schickte. Mit ihm konnten auch Gespräche am Auto abgehört werden. Deshalb wusste der Angeklagte, so die Urteilsbegründung, dass die 46-Jährige am Tatmorgen von ihrem neuen Freund aus Schopfheim kommend, gegen 2 Uhr morgens in Degerfelden sein werde.

Tat war geplant und nicht im Affekt

Für die Richter ist bewiesen, dass der Angeklagte die Tat geplant hat. Wozu sonst hätte er das Messer mitnehmen sollen? Im Gegensatz zur Auffassung von Staatsanwalt Reiner Hornung, der drei Mordmerkmale als erfüllt angesehen hat, haben die Richter nur das der niedrigen Beweggründe bejaht. Nach dem Zweifelsgrundsatz haben sie die Mordmerkmale Grausamkeit und das bewusste Ausnützen der Art- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgeschlossen. Sie seien dem Angeklagten anhand der von der Rechtssprechung festgelegten Kriterien nicht sicher nachzuweisen.

Ein niedriger Beweggrund als Motiv liege vor, so die Vorsitzende Richterin Kleine-Cosack, wenn die Tötung eines Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Vier Jahre hätte die Beziehung, die laut Zeugenaussagen insgesamt nicht schlecht gewesen sei, bis zur endgültigen Trennung im November 2015 angedauert. Der Angeklagte habe die Frau anschließend verfolgt und sie für ihre Entscheidung büßen lassen. Aber er habe nicht versucht, sie zurückzugewinnen. Als er über den GPS-Tracker erfahren habe, dass sie einen neuen Freund habe und ihm klar geworden sei, dass sie ihn nicht mehr wollte, habe er ihren Tod geplant: „Die Tötung hatte einen reinen Bestrafungscharakter für ein völlig regelkonformes Verhalten der Frau.“

Das Vorliegen einer besonderen Schwere der Schuld, wie vom Staatsanwalt beantragt, hat das Gericht verneint. Sie komme nur in Frage, wenn ein Täter mehrere Menschen töte oder mehrere Mordmerkmale verwirkliche. Damit erhält der 56-Jährige im Falle einer späteren positiven Kriminalprognose die Chance, dass die Strafe nach Verbüßung von 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird.