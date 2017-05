Rheinfelden Latschari-Clique Rheinfelden hält am Trottoirfest fest

Die Fasnachtsclique blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück und setzt mit Schriftführer Dennis de Cabo die Verjüngungskur im Vorstand fort.

Die Verjüngungskur im Vorstand der Latschari-Clique hält weiter an. Nachdem seit dem vergangenen Jahr mit Stefan Frech und Martin Schmidt ein Führungs-Duo an der Spitze des Vereins steht, rückte jetzt auch mit Dennis de Cabo ein weiterer junger Mann in den Vorstand als Schriftführer nach. Michael Baumer hatte dieses Amt nach zehn Jahren zur Verfügung gestellt und wurde vom Cliquenchef mit einem Präsent verabschiedet.

In der Hauptversammlung im Hotel Danner ging der Vorsitzende in erster Linie auf das Bierfest im Juli vergangenen Jahres im Tutti-Kiesi-Areal ein, das mit Abstand die größte Einnahmequelle des Vereins darstellt. „Das Fest hat sich allergrößter Beliebtheit erfreut, es hätte nicht besser laufen können“, so Frech. Allerdings erinnerte er auch daran, dass in Folge von Behördenauflagen und fehlender Statikprüfung fürs Festzelt die dreitägige Sause fast nicht genehmigt worden wäre und letztlich nur per Übergangsregelung stattfinden durfte. Die Folge: Die Latschari haben ihr altes Festzelt verkauft. Für künftige Bierfeste wird ein TÜV-abgenommenes Zelt gemietet. Bewährt haben sich indes die Einzäunung und bessere Beleuchtung des Festgeländes sowie verstärkter Security-Einsatz.

Investition in rote Schuhe

In Bezug auf die vielen Einsätze bei verschiedenen Reisen und Festen hieß es: „Jeder Einzelne leistet hier einen wertvollen Beitrag, sonst wäre das alles nicht zu schaffen“, zeigte sich der Vorsitzende stolz. Zudem hat die Clique sparsam gewirtschaftet und ein schönes Plus in der Kasse erzielt. In diesem Jahr stehen Investitionen in neue rote Schuhe sowie beim Gastank im Larschari-Vereinsheim im Nollinger Steinbruch an. Ebenso entstehen Kosten für die Zeltmiete fürs Bierfest.

Eines versprechen die Latschari, auch wenn sich dies aus finanzieller Sicht derzeit nicht erfolgreich darstellt: „Am Trottoirfest halten wir weiterhin fest.“ Als Nächstes steht das das große Bierfest, das vierte im Tutti-Kiesi-Areal, vom 21. bis 23. Juli, auf dem Programm. Mit ihrem „Hotel Sau“ ist die Clique beim Jubiläums-Trottoirfest von 25. bis 27. August mit von der Partie. Am 11.11. geht’s wieder ans Nierli-Essen. Ob das im Hotel Danner stattfinden kann, ist durch den Verkauf derzeit noch offen. Ebenfalls Fragezeichen stehen hinter dem traditionellen Hausball am dritten Schmutzigen. „Die Stadt weiß, was sie an den Latschari hat“, lobte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Ähnlich äußerte sich auch Bruno Dürrholder vom Vorstand des Trottoirfestvereins. „Ihr seid ein wichtiger Bestandteil des Festes“, würdigte er. Und auch Oberzunftmeister Michael Birlin stellte der Traditionsclique ein Top-Zeugnis aus. Der Verein sei stets da, wenn er gebraucht werde.

Der Verein