Rheinfelden Lastwagen bei Rheinfelden verliert während der Fahrt zwei Räder

Ein außergewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der L139 bei Adelhausen. Dabei hat der Fahrer eines Lkws zwei Räder während der Fahrt verloren – das erste sogar, ohne es zu merken.

Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der L 139 bei Adelhausen. Kurz nach 17 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizei, dass zwischen Maulburg und Minseln ein vor ihr fahrender Lastzug ein Rad verloren habe und dieses gegen ihr Auto geprallt sei. Der Fahrer des Lasters sei weitergefahren, möglicherweise habe er den Vorfall gar nicht bemerkt. Eine Streife stellte kurz nach Adelhausen einen stehenden Lastzug fest, an dem gleich zwei Räder fehlten. Der Fahrer gab an, erst beim zweiten Rad darauf aufmerksam geworden zu sein. Verletzt wurde niemand, am Auto der Frau entstand Schaden von etwa 1000 Euro. Gegen den Lastwagen-Fahrer wird strafrechtlich ermittelt.