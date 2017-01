Rheinfelden Langfinger im Klassenzimmer: Diebstähle in Rheinfelder Schulen nehmen zu

Ob Fahrräder, Mützen oder Schmuck: Diebstähle an Schulen sind keine Seltenheit.

Für Schüler und Lehrer sind die Diebstähle besonders unangenehm, da der oder die Täter oft schwer auszumachen sind. Für die Polizei hat das Thema keine große Bedeutung, da die meisten Schuldiebstähle nicht angezeigt werden. Einige Schulen müssen sich aktuell jedoch intensiver mit dem Problem auseinandersetzen.

Eine dieser Schulen ist die Gertrud-Luckner-Realschule. Ein Schüler hatte dort kürzlich vor dem Sportunterricht seine silberne Halskette abgegeben. Als er sie, nachdem er sich nach dem Unterricht umgezogen hatte, wieder abholen wollte, war sie nicht mehr da. Die Mutter des Jungen wendete sich einige Tage später an die Presse, da sie mit dem Verhalten der Schulleitung, die „wenig Interesse gezeigt“ habe, nicht zufrieden war. Die Frau gab an, sich nach einem Besuch in der Schule an die Polizei gewendet zu haben, die ihr aber wenig Hoffnung gemacht habe, etwas ausrichten zu können. Schulleiterin Birgit Barth wollte sich auf Nachfrage unserer Zeitung aus Datenschutzgründen nicht zu dem konkreten Fall äußern. Generell rate sie Schülern und Eltern jedoch, Wertsachen zu Hause zu lassen. Sollte doch mal etwas wegkommen, versuche man, mit den Schülern zu sprechen und die Sachen zu finden. Wenn das nicht reiche, „sollten die Eltern zur Polizei gehen“, sagte Barth.

Die Chancen, dass die Polizei einen solchen Fall klären kann, stehen laut Markus Winzinger, Jugendsachbearbeiter der Polizei Rheinfelden, jedoch eher schlecht. Generell sei die Dunkelziffer bei Schuldiebstählen groß, da in den meisten Fällen keine Anzeige erstattet werde. Und selbst, wenn es zu einer Anzeige kommt, sei der Kreis der Verdächtigen meist so groß, dass es schwierig sei, zu ermitteln. Für die Polizei seien Diebstähle an Schulen daher kein großes Thema, so Winzinger.

Im Georg-Büchner-Gymnasium etwa sei das Problem laut dem neuen Schulleiter Volker Habermaier gerade hochaktuell. Vor wenigen Tagen erst habe ihn eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass im Sportunterricht immer wieder Sachen abhanden kämen, sagte er auf Nachfrage. Das weitere Vorgehen werde nun in einer Sitzung mit dem gesamten Kollegium besprochen. Bevor Habermaier nach Rheinfelden wechselte, unterrichtete er 21 Jahre lang im Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim. „Auch dort gab es immer wieder Phasen, in denen es Probleme mit Diebstählen gab.“

Von solchen Phasen spricht auch Denise Di Genio vom Sekretariat der Goethe-Grundschule und macht damit deutlich, dass Diebstähle bereits an Grundschulen eine Rolle spielen. „Gerade jetzt in der Winterzeit kommen immer wieder Mützen, Schals und andere Kleidungsstücke weg,“ sagte sie auf Nachfrage. Mit Schmuck oder Fahrrädern gebe es hingegen keine Probleme. Konkret seien vorerst keine Maßnahmen ergriffen worden, im Einzellfall sprächen die Lehrer aber mit den Schülern und versuchten, den Fall zu klären.

An der Schiller-Werkrealschule stellt sich die Lage etwas anders da, wie Rektor Hans Peter Brugger auf Nachfrage berichtete. Zwar gebe es auch dort immer mal wieder einzelne Fälle, aber generell seien Diebstähle kein großes Thema. „Wenn doch mal etwas wegkommt und wir nicht gleich rausfinden, wer es war, schalten wie in der Regel die Schulsozialarbeit ein“, sagte Brugger. Bisher sei so jeder Fall geklärt worden.

