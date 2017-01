Rheinfelden Langes Warten an der Ampel soll bald ein Ende haben

Die Lichtsignalanlage an der Rudolf-Vogel-Kreuzung in Rheinfelden gehört zu den verkehrsunfreundlichsten im Landkreis Lörrach.

Der Landkreis Lörrach hat beim Bund Haushaltsmittel beantragt, um die Ampel an der Kreuzung zwischen den Bundesstraßen 34 und 316 an der Rudolf-Vogel-Anlage zu modernisieren und neu zu programmieren. Dies sagte Sprecherin Mai-Kim Lâm auf Anfrage. Die Ampelanlage fällt besonders durch ihre verkehrsunfreundliche Schaltung auf: Regelmäßig kommt es vor, dass gerade Linksabbieger bei Rotlicht relativ lange warten müssen, obwohl kein anderer Verkehrsteilnehmer die Kreuzung benutzt.

Gerade nach der Inbetriebnahme der neuesten Rheinfelder Ampel an der B 34 in Herten mit ihrer modernen, bedarfsgerechten Schaltung ist augenfällig, wie unflexibel die Ampelanlage an der Rudolf-Vogel-Kreuzung auf den tatsächlichen Verkehrsfluss reagiert. „Uns ist bekannt, dass diese Ampelanlage zu den älteren bei uns im Landkreis gehört“, teilt Lâm auf Anfrage mit. Der Landkreis sei bemüht, „die Lichtsignalanlage, insbesondere die Steuerung, zu modernisieren“. Die Stadt ist nicht zuständig, sah bisher laut Sprecherin Chantal Hommes-Olaf aber auch keinen dringenden Handlungsbedarf. „Sie funktioniert einwandfrei mit dem Status Quo.“

Allerdings gibt Hommes-Olaf auch zu, dass die Kreuzung für den heutigen Verkehr „überdimensioniert“ sei. Mit der Schließung der Rheinbrücke für den Verkehr wurde deshalb auch die zweite Linksabbiegerspur von der Friedrichstraße her geschlossen. Laut früherer Aussagen aus dem Landratsamt gibt es in Deutschland nur ein Handvoll Firmen, die sich um die Wartung und Programmierung von Ampelanlagen kümmern. So musste der Landkreis zum Beispiel 2013 auch mehrere Monate warten, bevor die Ampelanlage an der Kreuzung B 34/Kantstraße neu eingestellt wurde.

Ein Blick zum Nachbarn über den Rhein zeigt, dass die Schweizer Infrastruktur nicht nur bei der Bahn einen großen Schritt voraus ist: In beiden Basel beispielsweise ist Ampelprogrammierung noch immer Aufgabe des Staates. Laut Auskunft aus dem Baselbieter Tiefbauamt gibt es in der ganzen Schweiz seit fast 15 Jahren keine Ampel mehr, deren Schaltung sich nicht bedarfsgerecht an den Verkehr anpasste.