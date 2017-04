Rheinfelden Lahme Leitung auf dem Dinkelberg soll ein Ende haben

Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung informiert rund 200 Einwohner von Eichsel über das geplante Glasfasernetz.

Der Zweckverband Breitbandversorgung plant, den Dinkelberg an das schnelle Internet anzuschließen. Über das Glasfasernetz, das dafür verlegt werden müsste, hat Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Kempf die Bürger in Adelhausen, Minseln und zuletzt am gestrigen Dienstag in Eichsel informiert. Nur wenn die Bürger mitziehen, kann der Plan verwirklicht werden.

„70 Prozent der Anschlüsse bekommen höchstens 50 MegaBit“, beschrieb Paul Kempf die Situation im Landkreis. „Die Kupferdrähte pfeifen aus dem letzten Loch. Die Telefonnetze und Fernsehleitungen wurden dafür nicht gemacht.“ Die Geschwindigkeit bei Glasfaser sei dagegen nur durch die Endgeräte limitiert. In der Eichsler Mehrzweckhalle hatten sich rund 200 Einwohner eingefunden, um sich über den Glasfaserausbau zu informieren. Kempf zeigte sich routiniert, er hielt den Vortrag nicht zum ersten Mal und hatte auch schon mehr Zuhörer. In Adelhausen waren etwa 300 Bürger gekommen, in Minseln um die 400. Jedes Mal stellte Kempf den Bürgern dar, dass sich die Gesellschaft zu einer „Gigabyte-Gesellschaft“ entwickle, wo ein einzelnes Haus schon ein Hintergrundrauschen von 20 MegaBit verursache, weil sogar der Kühlschrank ins Internet gehe.

„Wer hat mehr als 5 MBit?“, fragte Kempf die Zuhörer in Eichsel. Niemand meldete sich. „Wer hat mehr als 2 MBit?“ Wenige Hände gingen in die Höhe. „Und wer kriegt nicht, was er gebucht hat?“ Alle Hände gingen in die Höhe. 60 Prozent der Einwohner müssen mitmachen, wenn der Zweckverband den Boden aufreißen und Glasfaser verlegen lässt, damit Zins und Tilgung durch die Pacht finanziert werden können. Kempf informierte nicht nur, er hält ein Verkaufsgespräch. Zu seinem Glück schienen die Käufer nur allzu kaufwillig. Das Glasfasernetz wird allein über Schulden und Fördergelder finanziert. Kempf stellte das als Vorteil dar, da so die Haushalte der Gemeinden nicht belastet würden. „So können wir die Gemeinden von Nachschusspflichten freihalten.“ Das geht aber nur, wenn der anvisierte Prozentsatz an Bewohnern zusammenkommt, ansonsten müssen die Kommunen die Verluste ausgleichen oder es wird nicht gebaut. Kempf geht aber davon aus, dass sich 60 Prozent finden werden.

Von Hüsingen, wo ein Glasfaser-Anschluss vorhanden ist, über Adelhausen und Eichsel soll ab dem vierten Quartal 2017 der sogenannte Backbone (englisch für Rückgrat) geschoben werden, von dem sich die einzelnen Ortsnetze verzweigen. Der Backbone hat Priorität, der Aufbau der Ortsnetze soll parallel dazu beginnen.