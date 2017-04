Rheinfelden Kurze Wege für die Caritas nach Umzug ins Gambrinus

Die Ausstelle der Caritas-Geschäftsstelle Hochrhein befindet sich nun im Gambrinus unter einem Dach mit weiteren sozialen Einrichtungen.

Einen Schreibtisch teilen sich die drei Mitarbeiterinnen der Außenstelle der Caritas Hochrhein im Sozial-Rathaus in der Freidrichstraße. Der Umzug der Caritas aus dem Hebelhof bedeutet für ihre Klienten fortan kurze Wege, da neben der Sozialabteilung auch andere soziale Einrichtungen dort ihren Standort haben. Anfang März war der Umzug schon beendet. „Mein Mann und ich haben uns einen Nachmittag Zeit genommen und alles in unser Auto verfrachtet und hierher gebracht“, erzählt Renata Goman. Das alte Büro aufzuräumen war deutlich aufwändiger.

Der neue Raum konnte möbliert bezogen werden, die alten Möbel der Caritas gingen an das Sozial-Kaufhaus der AGJ in Tiengen. Zweieinhalb Jahre hatte die Caritas ihren Sitz im Hebelhof und auch davor schon lange ein Büro der Hebelstraße. Goman, Schwarz und Waltraud Diemer versprechen sich vom Umzug ins Sozial-Rathaus einen Gewinn für ihre Klienten, da dort auch die städtische Sozialabteilung und der Bürgertreffpunkt Gambrinus mit seinem vielfältigen Beratungsangebot sitzen. „Dazu kommt, dass die Tafel auch im Hinterhof einziehen wird“, sagt Goman. Die drei Frauen teilen sich einen Schreibtisch, da sie zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten. Im selben Büro sitzt auch die AGJ (Fachverband für Prävention und Rehabilitation).

Was die Caritas tut

Die Aufgaben der drei Frauen sind Schwangerenberatung und allgemeine Sozialberatung. Diemer kümmert sich um die Schwangerenberatung. „Da kommen Paare wie Alleinstehende“, so Diemer. „Die Beratung umfasst alles an Infobedarf während der Schwangerschaft und der ersten Lebensjahre.“ Die Fragen drehen sich um Elternzeit oder Kindergeld. Diemer berät auch in Konfliktsituationen oder zur Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf. Werdende Mütter vermittelt sie auch an die Kinderkleiderkammer im St.-Josef-Kindergarten, wo es eine kostenlose Erstausstattung für Säuglinge gibt. In der Sozialberatung dreht es sich oftmals um existentiellen Fragen. „Das ist ganz vielfältig. Da kommen etwa Menschen, die überschuldet sind“, erklärt Goman. „Wir stellen Ratenpläne auf, damit sie von den Schulden wegkommen, manchmal sprechen wir mit den Gläubigern. Was wir nicht machen, sind Gläubigerinsolvenzverfahren. Bei anderen schauen wir, ob nicht alle Ansprüche ausgeschöpft sind.“

Eine Zunahme sehen sie in Fällen, wo trotz Vollbeschäftigung nicht mehr der Lohn zustande kommt, um eine Familie zu ernähren. „In den letzten zehn Jahren nimmt das vermehrt zu“, sagt Goman und Schwarz erzählt, dass von der Altersarmut besonders verwitwete Frauen betroffen seien, die keine eigenen Rentenansprüche haben, da sie sich immer um Haushalt und Kinder kümmerten.

Termine gibt es nur nach Vereinbarung, da das Büro nur an vier halben Tagen von einer Mitarbeiterin besetzt ist. An einem halben Tag können zwei bis drei Klienten beraten werden. „Es gibt Klienten, die man über Jahre betreut. Es gibt aber auch einmalige Geschichte: Menschen, die kurzfristig im Hilfebezug sind und noch nie einen Antrag auf ALG2 gestellt haben“, führt Goman aus. Gesamthaft stellen sie eine Zunahme der Altersarmut fest. Beim ALG2 (HartzIV) ist es etwas rückläufig, da es auf dem Arbeitsmarkt gut läuft.

Ansprechpartner

Kontakt zur Schwangerenberatung unter der Rufnummer 07761/569853 oder per E-Mail an waltraud.diemer@caritas-hochrhein.de sowie zur allgemeinen Sozialberatung unter der Rufnummer 07623/30553 oder per E-Mail an renata.goman@caritas-hochrhein.de und ewaldine.schwarz@caritas-hochrhein.de