vor 1 Stunde jsc Rheinfelden Kurioser Polizeieinsatz: Mann will seine Zahnprothese auf fremdem Balkon suchen

Ein ungutes Gefühl beschlich eine in Rheinfelden wohnhafte Frau am Mittwochmorgen. Als es an ihrer Haustüre klingelte und sie öffnete, stand ein unbekannter Mann vor ihr und äußerte eine seltsame Bitte.