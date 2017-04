Rheinfelden Kunst im Herbert-King-Park zieht Blicke auf sich

Das Werk des schwedischen Künstlers Lasse Brander ziert nun die mitte des Herbert-King-Parks in Rheinfelden. Bis zu seinem Tod 2008 lebte Brander in Inzlingen. Der Technische Dienst gab der etwas in die Jahre gekommenen Skulptur frische Farbe.

Rheinfelden – Der öffentliche Raum ist um ein Kunstwerk reicher. Seit Freitag hat die rote geometrische Stahlskulptur von Lasse Brander an zentraler Stelle im Herbert-King-Park ihren festen Platz. Das Werk des international bekannten schwedischen Objektkünstlers, der bis zu seinem Tod 2008 in Inzlingen lebte, hat das Rheinfelder Ehepaar Yvonne und Jürgen Noller der Stadt geschenkt, damit es sich im Grünen entfalten kann.

Die Technischen Dienste der Stadt haben das durch Objekt frisch aufgearbeitet, sodass es jetzt in sattem Rot und gut verankert im Boden, die Blicke auf sich zieht. Bei der Enthüllung der Skulptur auf einer mit Kies belegten Staudenfläche am Kreuzungspunkt von zwei Wegen herrschte bei allen Beteiligten eitel Freude über den Zuwachs an bedeutender zeitgenössischer Kunst.

Bürgermeisterin Diana Stöcker erinnerte bei der Übergabe daran, wie die Stadt zu diesem Geschenk gekommen ist. Es war im Winter 2015, als Jürgen Noller die Skulptur zum Aufstellen angeboten hat: „Wir fanden die Idee sofort gut“. Rund 80 Werke öffentlich zu sehen Einen ausgewiesenen Skulpturenweg im Stadtbereich hat Rheinfelden nicht zu bieten, dennoch lässt sich ein beachtlicher Zuwachs an Werken auf Plätzen, an Wegen und in Räumen vorwiegend regional und lokal verankerter Kunstschaffender verzeichnen.

Die Hälfte der etwa 80 Werke öffentlich sichtbarer Kunst konzentriert sich auf das Stadtgebiet. Das Spektrum reicht von Brunnenreliefs über Wandbilder bis zu freistehenden Arbeiten. Darunter befinden sich mehrere prägende Werke von Leonhard Eder und von Rudolf Scheurer. Mit Lasse Brander, der vor im Stadtzentrum Lörrach mit großen Objekten zu sehen ist wie der Glasarbeit Tendenz steigend, erweitert sich der Kreis der Künstlernamen in Rheinfelden.

Stählerne Leichtigkeit

Die mindestens 300 Kilogramm schwere geometrische Figur „Bagar“ spielt mit den Elementen des Kreises und wirkt dabei federleicht. Was ihm so gut an dem Werk gefällt, beantwortet Jürgen Noller mit einem Vergleich: Bei Kunst verhält es sich wie mit einer Frau. Entweder man fühlt sich angezogen oder nicht. Er hat das Objekt aber erst erworben, als es schon „eine längere Reise“ hinter sich hatte, wie er sagt. Zuerst stand sie im Rosenfelspark in Lörrach, dann beim Kreiskrankenhaus. Danach entfaltete sie ihre Anziehungskraft vor dem Inzlinger Wasserschloss und kam später in Privatbesitz. Als der Kunstfreund sein Haus verkaufte, um nach Rheinfelden zu ziehen, kam die Stunde der Familie Noller.

Das fast kybernetisch wirkende Objekt von 2001 mit einem Durchmesser von zwei Metern fand im Nollerschen Garten für kurze Zeit eine neue Heimat, bis das Ehepaar überzeugt war, dass der Platz nicht angemessen sei. Das Werk, freut sich der Stifter Noller bei der Übergabe „kommt erst zur Geltung, wenn man alle Perspektiven sieht im richtigen Abstand“. Diese Voraussetzung erfüllt sich für das Objekt ideal im Herbert-King-Park zwischen den Wegen, die täglich viele Menschen gehen. Sie erleben im Grün von hohen Bäumen und Rasen erstmals Kunst, die zum Betrachten einlädt. Von den witterungsbedingten Schäden ist nichts mehr zu sehen.

Die Fachleute im Technischen Dienst haben ganze Arbeit geleistet und die Brander-Arbeit nicht nur farblich aufgefrischt, sondern auch so stabilisiert, dass das Werk nicht in Schwingung gerät. Die geometrischen Elemente sind mit dünnen Metallstäben verbunden und das Objekt in Beton gesetzt. Bei der Farbauswahl für das kräftige Rot wurde das Internet zu Rate gezogen. Stifter fördern Kunst Aus der „kleinen Winterarbeit“ wie Stöcker anmerkte, ist somit ein großer Auftrag für den Technischen Dienst geworden. Der neue Standort im Park wurde so gewählt, merkt Stöcker an, dass der Betrachter am Drehmoment teilnimmt. Es ist übrigens nicht die erste Brander-Arbeit in Rheinfelden. Im Sparkassen-Foyer am Friedrichplatz gibt es schon seit Jahren eine Plastik. Mehr für alle sichtbare Werke würde sich auch Bürgermeisterin Diana Stöcker wünschen. Sie weiß aber auch, dass die Kommune sie sich selten leisten kann, wenn nicht Förderer wie Privatleute, die Sparkasse, die Bürgerstiftung oder der Verein Haus Salmegg sich engagieren.