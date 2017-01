Rheinfelden Kultusministerin Susanne Eisenmann kommt nach Rheinfelden

Die baden-württembergische Kultusministerin, Susanne Eisenmann (CDU), wird am 20. März den Hochrhein besuchen.

Der Besuch findet laut Ministerium im Rahmen der Reihe „Klassentreffen – unterwegs in Sachen Bildung“ statt.

Vormittags wird die Ministerin in der Goethe-Grundschule in Rheinfelden zu Gast sein, bevor sie dann am Nachmittag das Scheffelgymnasium in Bad Säckingen besucht.

Den Tag wolle die Ministerin nutzen, um mit Schülern, Eltern und Lehrern ins Gespräch kommen, erklärte ein Sprecher des Ministeriums auf Nachfrage. Am Abend werde es zudem im Scheffelgymnasium ein „großes Treffen zum Austausch über bildungspolitische Themen“ geben.