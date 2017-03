Rheinfelden Kulturprogramm der Stadt bietet große Vielfalt mit kleinem Budget

Das Programm des Kulturamts Rheinfelden bietet unter anderem einen Schwerpunkt zur Türkei und eine Rückschau auf die Grün 07 an.

Waren es im vergangenen Jahr die Dome-Festspiele und das Jubiläum der Brückensensationen, die aus dem Rheinfelder Kulturprogramm herausragten, sind es in diesem Jahr die Kindertheatertage und die zweite Auflage der Kulturnacht. Doch auch abseits dieser Highlights hat das Kulturamt ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das bald in gedruckter Form ausliegt.

„Das Frühjahr bringt mehr als gedacht“, erklärte Kulturamtsleiter Claudius Beck zufrieden am Dienstagvormittag. Die Mischung ist gewohnt vielfältig und reicht von Kabarett, über Konzerte und Ausstellungen bis hin zu Theater und Festen. „Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Mitarbeiter des Kulturamts mit kleinem Budget ein doch so großes Programm zusammenstellen“, lobte Bürgermeisterin Diana Stöcker.

Die Reihe „Kabarett im Bürgersaal“ ist am Montag mit Martina Brandl ordentlich gestartet, rund 170 Besucher kamen. Zum dritten – und vorerst letzten Mal – wird am 31. März die Lachnacht mit vier Kabarettisten über die Bühne gehen. „Ein solches Konzept muss man nicht jedes Jahr fahren und danach ist erst mal gut“, so Beck. Gut, weil hochaktuell, ist die Tatsache, dass sich ein kleiner Themenschwerpunkt zur Türkei herauskristallisiert hat. „Bereits vor drei Jahren wurden erste Pläne gefasst, eine Ausstellung junger türkischer Künstler zu zeigen“, so Beck. Dass diese nun in die Zeiten größter diplomatischer Spannungen zwischen den beiden Ländern fällt, war nicht abzusehen. Abgerundet wird die Schau durch eine weitere Ausstellung: Schüler der Hans-Thoma-Schule haben aufgemalt, wie sie sich die Türkei vorstellen, türkische Kinder haben sich künstlerisch mit Deutschland auseinandergesetzt.

Abgerundet wird der Themenkomplex mit dem deutsch-türkischen Theater „Halber Apfel“ und einem Vortrag des Privatsekretärs des ehemaligen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit.

Bereits zum vierten Mal wird das Landesjugendorchester in Rheinfelden auftreten – eine logistische Herausforderung für das Kulturamt. Um die 90 Musiker auf der Bühne unterzubringen, muss diese um fünf Meter erweitert werden. Um- und Aufbau im Bürgersaal erfordern auch die Kindertheatertage, die laut Becks Stellvertreterin, Stephanie Braun, gut anlaufen. „Nahezu alle Kitas und Kigas haben gebucht, die Schulen ziehen langsam nach.“ 2200 Plätze gibt es insgesamt, 900 wurden bereits gebucht. Um den Kids ein echtes Theatergefühl zu vermitteln, wird im Bürgersaal eine Zuschauertribüne aufgebaut.

Theater spielt ansonsten keine große Rolle im Programm, was vor einigen Jahren noch anders aussah. „Unter meinem Vorgänger gab’s eine Schauspiel-Reihe mit 200 Abonnenten jährlich. Die wurde dann abgesetzt“, so Beck. Er würde das heute nicht mehr angehen. Das klassische Tournee-Theater locke nicht mehr, zudem gebe es in der näheren Umgebung relativ viele Bühnen, etwa in Lörrach oder Weil am Rhein. Tempus fugit aber hält das Genre hoch und gastiert mit zwei Stücken. Außerdem gibt’s eine kleine Rückschau auf die Grün 07, ein grenzüberschreitendes Musikschulfest und natürlich die Brückensensationen.

Das komplette Programm gibt’s im Internet unter www.rheinfelden.de