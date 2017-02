Rheinfelden Kritik an Umzugsplänen für das Sozialamt

Das Sozialamt wird im März in den Gambrinus verlegt. SPD kritisiert Vorgehen von OB Klaus Eberhardt

Das Amt für Familie, Jugend und Senioren zieht in das Haus Gambrinus in der Friedrichstraße 6 um. Damit soll der im Rathaus herrschende Platzmangel ausgeglichen werden, wie die Verwaltung im Hauptausschuss mitteilte. Die SPD-Fraktion ist mit diesen Plänen jedoch nicht einverstanden. Die Verwaltung sehe sich zu diesem Schritt gezwungen, da die Anzahl der städtischen Mitarbeiter aktuell ansteige, sagte OB Klaus Eberhardt. „Ich hätte auch lieber alles unter einem Dach, aber wir haben einen Aufgabenzuwachs und damit müssen wir umgehen.“

Aus diesem Grund habe man sich entschieden, das Amt für Familie, Jugend und Senioren, kurz Sozialamt, in das Obergeschoss des ehemaligen Rathauses auszulagern, in dem sich das Haus Gambrinus befindet. Da sich dort bereits mehrere soziale Stellen befinden, entstehe so eine Art „soziales Kompetenzzentrum“, sagte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Dieses Zentrum bestehe künftig neben dem Sozialamt aus der städtischen Seniorenberatung, dem Pflegestützpunkt des Landkreises, dem Seniorenrat, der Anlaufstelle Migration und dem Beratungscafé. Auch die Freiwilligenagentur, die Sozialberatung der Caritas, die AGJ Fachstelle Wohnungslosigkeit und die Schwangerschaftskonfliktberatung sind dort angesiedelt, der Tafelladen wird es bald sein. Der Umzug des Sozialamtes ist für die Woche vom 6. bis 10. März geplant. Um im Haus Gambrinus Barrierefreiheit zu gewährleisten, sei auf lange Sicht geplant, einen Außenaufzug anzubauen.

Bereits Anfang 2016 waren die Fraktionen über die Weiterentwicklung der Stadtverwaltung informiert worden, am 7. März 2016 hatte der Gemeinderat die Umsetzung des Raumkonzepts mit Anmietung des Gebäudes in der Friedrichstraße 6 beschlossen. Damals war noch geplant gewesen, das Amt für Gebäudemanagement in die neuen Räume umzulagern. Wegen „struktureller Weiterentwicklungen“ werde stattdessen nun aber das Sozialamt ausgelagert, heißt es in einer aktuellen Information der Verwaltung an den Gemeinderat. „Wegen der geringen Beziehungen zu anderen Ämtern kamen für den Umzug von vorneherein nur das Kulturamt, das Amt für Gebäudemanagement und das Sozialamt infrage“, erläuterte Stöcker am Dienstagabend.

Da das Sozialamt die geringsten Verbindungen zu den anderen städtischen Ämtern habe und die Mitarbeiter bereit seien, umzuziehen, habe man sich für dieses Amt entschieden. Die SPD-Fraktion zeigte sich alles andere als zufrieden mit dieser Entscheidung. „Das Sozialamt muss im Rathaus bleiben“, sagte der Fraktionsvorsitzende Alfred Winkler. Mit einem Antrag habe seine Fraktion erwirken wollen, dass im Gemeinderat über die Auslagerung des Sozialamtes beschlossen werde. Der OB berief sich jedoch auf Paragraf 44, Absatz 1 der Gemeindeordnung, wonach der Bürgermeister alleine die innere Organisation der Gemeinde regelt. „So kann man nicht mit dem Gemeinderat umgehen“, empörte sich der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Gustav Fischer. Er verurteile das Verhalten des OBs, den Antrag der SPD nicht zu behandeln und sich auf den Paragrafen 44 zu berufen. „Damit bringen sie eine neue Qualität rein“, so Fischer.

Eberhardt kommentierte dies mit den Worten, er wolle nicht „everybody’s darling“ sein und müsse nach außen kalkulierbar sein. Auch Dieter Wild (CDU) kritisierte das Vorgehen der Verwaltung, bezog sich jedoch auf den langfristig geplanten Aufzug für das Haus Gambrinus. „Es ist ein Unding, erst in naher Zukunft Barrierefreiheit zu schaffen, das müsste als Erstes geschehen“, sagte er. Positiv in Bezug auf den Umzug des Sozialamts äußerten sich Anette Lohmann (Grüne) und Karin Reichert-Moser (Freie Wähler). Die jährlichen Mietkosten für das Haus Gambrinus inklusive elf Stellplätzen liegen laut Verwaltung bei 64 320 Euro. Dazu kämen einmalige Kosten für Ausstattungsgegenstände wie Computer, Möbel sowie für Elektroarbeiten in Höhe von 75 250 Euro. Für die Umbaumaßnahmen im Rathaus sei mit Kosten von 150 000 Euro zu rechnen.