Rheinfelden Krimineller, Brezelbäcker, Buchautor: Das abenteuerliche Leben des René Portmann

René Portmann hat in seinem Leben bereits viel erlebt. Im Schweizer Fernsehen erzählt der gebürtige Degerfelder über sein Buch.

René Portmann sitzt in Degerfelden auf der Bank am Dorfbach. Auf der anderen Seite, Richtung Süden, steht das rote Haus, in dem er mit seinem Vater aufwuchs. Links von ihm ist das Haus von Frau Grießbaum, die ihm eine Ersatzmutter wurde; rechts hinter ihm war früher der Dorfladen, in dem er als Sechsjähriger klaute.

Portmann hat ein bewegtes Leben hinter sich: Jugendkrimineller, Flüchtling vor der deutschen Justiz, Aussteiger und Abenteurer in Südostasien, schließlich kamen eine Ehefrau dazu und Familie, er wurde Streetworker im Oberbaselbiet. Heute lebt er in Sissach; nach Degerfelden, seinem Geburtsort, kommt er nicht mehr oft zurück. Erst vor einigen Wochen war er aber hier, mit einem Filmteam des deutschen Vereins für christliche Film- und Radioproduktionen Evangeliums-Rundfunk (ERF), das Einspieler für die Live-Talkshow „Fenster zum Sonntag“ produzierte, die am 19. und 20. August im SRF gezeigt wird. Portmann hat sein Leben, in dem ein Zwiegespräch mit Gott unter einem Degerfelder Baum und ein Stachelrochen eine wichtige Rolle spielen, auch in der Autobiographie „Ich habe dich nie vergessen“ veröffentlicht.

René Portmann ist eine schillernde Persönlichkeit, weil er die Wandlung vom Saulus zum Paulus schaffte und heute Jugendliche von dem Irrweg abzuhalten versucht, den er damals ging. Schon mit fünf Jahren Scheidungskind und als einziges von fünf Geschwistern beim Vater in Degerfelden geblieben, lernte er Einsamkeit kennen, wie er heute erzählt.

Das führte ihn auf zweierlei Bahnen, die sein Leben lange prägen sollten: Als Fünfjähriger saß er unter seinem Lieblingsbaum im Degerfelder Wald oberhalb seines Elternhauses und fragte Gott, ob dieser ihn sehe. Er hörte eine klare Stimme antworten, die ihm scheinbar viele Wünsche nach sozialen Kontakten erfüllte, unter anderem zu erwähnter Frau Grießbaum. Wenig später brach Portmann aber zum ersten Mal in den Dorfladen ein. „Ich sah viel ‚Aktenzeichen XY‘“, erklärt er, „und wollte ein Revolverheld sein wie Jesse James.“ Portmann folgte letzterer Bahn, übte sich in kleinen Diebstählen und Betrügereien und gründete schon in der fünften Klasse eine Jugendgang.

Trotzdem habe er Schwächere immer gegen Stärkere beschützt, wie er sich erinnert. In seinen Zwanzigern geriet er mit Mafiosi aneinander, die ihn bei illegalen Autodeals übers Ohr hauen wollten. Vor der deutschen Justiz flüchtete Portmann nach Thailand auf die Insel Phuket, wo er zuvor bereits ein Jahr eine Auszeit genommen hatte: „Mein Fernweh war immer stärker als mein Heimweh“, sagt er. Erst lebte er ein Leben als Beachboy, dann stürzte er sich immer mehr in die Arbeit seiner erfolgreichen Brezelbäckerei – schließlich realisierte er wieder, dass Geld nicht glücklich macht und zog sich für ein Jahr als Robinson Crusoe in eine kleine Strandhütte zurück.

Dort änderte sich sein Leben grundlegend, als er eines Morgens im seichten Meer auf einen Stachelrochen trat. Er war augenblicklich halbseitig gelähmt und sah sein Leben in Zeitlupe vorbeiziehen. Portmann musste zur Genesung viele Wochen in der Hängematte verbringen: „Ich hatte viel Zeit, über mein Leben nachzudenken.“ Da kam ihm auch die andere Bahn, die sich ihm in seiner Kindheit eröffnet hatte, wieder in den Sinn: Er setzte sich unter einen Baum, diesmal eine Palme, und betete wie damals als Kind zu Gott. Von der folgenden Vision ist Portmann noch heute überzeugt: Er hörte Gebetsgesang aus dem Nachbarhaus, Babygeschrei, und sah ein übernatürliches Licht. „Ich fühlte mich wie in der Weihnachtskrippe; und auf meine Frage hin, sagte die Stimme, das Kind sei ich; ich sei neu geboren.“

Das war 1996 und Portmann damals 33 Jahre alt. Er begann sein Leben tatsächlich noch einmal von vorne und kehrte wieder nach Rheinfelden zurück, wo er sich sieben Jahre lang ehrenamtlich für Asylanten und „Jugendliche am Bahnhof“ einsetzte, die wie er die falsche Lebensbahn wählen könnten. Heute hat er eine Familie mit zwei eigenen und einem Pflegekind. Er arbeitet als Streetworker im Jugendsozialwerk in Liestal. Selbst aufgebaut hat er den „Parcours United“ in Sissach, wo er und seine Mitarbeiter Kinder und Jugendliche in ihren sportlichen Talenten fördern.

Portmann hat heute seine eigene Beziehung zum christlichen Gott gefunden: „Seine Erziehungsmethoden sind Liebe und Freiheit: Er lässt mich ziehen; aber wenn ich auf die Schnauze falle, darf ich wieder zu ihm zurückkommen.“ Deshalb auch der Titel seiner Biographie „Ich habe dich nie vergessen“.

Sendung und Buch